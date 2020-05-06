فاجأت الممثلة المصرية ​نهى عابدين​ الجمهور بإعلانها اعتزالها التمثيل، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة، ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي”.

الممثلة السورية سارة نخلة دعتها بالعودة عن قرارها، وكتبت على صفحتها الخاصة في احد مواقع التواصل الاجتماعي: “طبعا غلط .. انت شاطرة ومجتهدة ووصلتي لمرحلة كويسة لازم تكملي”. الممثل المصري ايهاب فهمي كتب: “صلي على النبي ومافيش الكلام ده”. الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور كتبت: “ايه ده انتي بتهزري!! لا طبعًا مش موافقة ده انت موهوبة وجميلة”.