فيروس كورونا: انخفاض جديد في أعداد الوفيات في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا

الصباح الجديد-وكالات:

سجلت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا أقل معدلات يومية للوفيات بسبب وباء كورونا خلال الأسابيع الماضية وذلك في الوقت الذي تستعد فيه هذه الدول لتقليل قيود الإغلاق.

وسجلت فرنسا 135 وفاة جديدة بينما سجلت إسبانيا 164 حالة وهو أقل عدد للوفيات في البلاد منذ منتصف شهر مارس/ أذار الماضي في حين سجلت إيطاليا 174 حالة وفاة في أقل عدد وفيات يومي منذ شهرين.

في الوقت نفسه أعلن طبيب فرنسي أنه أجرى تحليلات لعينات من بعض المرضى أظهرت وجود الفيروس في فرنسا منذ نهاية العام الماضي وذلك قبل أسابيع من الإعلان رسميا عن أول إصابة في البلاد.

أما في روسيا فيبدو الفيروس في مرحلة التفشي مع زيادة عدد المصابين بعد تسجيل عشرة آلاف إصابة جديدة لكن معدل الوفيات في روسيا قليل مقارنة بدول اخرى حيث سجلت 58 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 1280 وفاة.

وسجلت بريطانيا 315 وفاة جديدة في ثالث أعلى عدد يومي للوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا لكن المسؤولين البريطانيين يقولون إن الوباء وصل إلى أقصى منحنى التفشي وبدأت أعداد المصابين اليومية في التراجع.

وتستعد فرنسا لتخفيف إجراءات الإغلاق في الحادي عشر من الشهر الجاري حيث يفترض عودة العمل في المدارس على مراحل متعددة كما سيسمح بفتح المتاجر ويسمح للناس بالسفر بحد أقصى 100 كيلومتر.

وفي إسبانيا سمحت السلطات السبت للبالغين بمغادرة المنازل للمرة الأولى منذ نحو شهرين وكانت السلطات قد خففت قيود الإغلاق الأسبوع الماضي للأطفال دون سن الأربعة عشر عاما.