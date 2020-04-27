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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نائب يحذر من عودة حرائق محاصيل الحنطة والشعير واستهداف امن البلاد الغذائي

شؤون عراقية
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طالب الحكومة والمعنيين باتخاذ إجراءات احترازية

بغداد – الصباح الجديد

حذر النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية جاسم البخاتي امس الأحد  من عودة “مسلسل” حرق محاصيل الحنطة والشعير للواجهة من جديد بغية ضرب الأمن الغذائي العراقي، داعياً الحكومة والجهات المختصة لأخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الكافية لحماية الحقول والمحاصيل الزراعية من تلك المخططات.

وقال البخاتي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “هناك مؤشرات تشير إلى إمكانية عودة مسلسل حرق محاصيل الحنطة والشعير للواجهة من جديد بغية ضرب الأمن الغذائي ب‍العراق”.

وأشار إلى أن “جماعات إرهابية ومافيات فساد داخلية تدعمها أجندات خارجية تعمل بشكل مدروس ومخطط بغية استهداف الأمن الغذائي العراقي مستغلين حالة الفوضى والظروف الصعبة التي يمر بها البلد”.

وأضاف البخاتي، أن “الموضوع خطير جداً، وبحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة من الحكومة والجهات المختصة، لأخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الكافية لحماية الحقول والمحاصيل الزراعية من تلك المخططات”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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