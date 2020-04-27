الولايات المتحدة تخفض عديد قواتها في البلاد بنحو كبير

بغداد – الصباح الجديد

اكد المتحدثُ باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف امس الاحد ان الولايات المتحدة الأميركية خفضت عديد قواتها في البلاد بنحو كبير، مشيرا الى رسالة ” إيجابية ” سلمها السفير الأميركي الى رئيس الوزراء المستقيل تضمنت بحث العلاقة الستراتيجية بين البلاد وأميركا.

وقال خلف في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان الرسالة التي سلمها السفير الأميركي لدى بغداد لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كانت ايجابية جدا، وتضمنت بحث العلاقة الإستراتيجية بجميع أشكالها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية بشكل مفصل، وهو أمر مهم وجيد، مبيناً أن العراق سيبحث مع الولايات المتحدة موضوع انسحاب القوات الأجنبية بشكل جدي وتفصيلي”.

ولفت خلف الى أن “الولايات المتحدة خفضت بشكل كبير من قواتها بالاتفاق مع الحكومة العراقية، كبادرة حسن نية، وهناك تفهم وإشارات إيجابية من الجانب الأميركي، مشيراً إلى أن البلدين سيبحثان في مفاوضات ستعقد في شهر حزيران المقبل، وضع الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأميركية بشكل كامل استنادا لقرارات مجلس النواب بخروج القوات الأميركية ويكون ذلك باتفاق الطرفين العراقي والاميركي”.

وأشار خلف إلى ان العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في اطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب، موضحاً ان المفاوضات ستناقش جميع أشكال العلاقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وكذلك الثقافية والمثبتة ضمن اتفاقية الاطار الستراتيجي”.