ارتفاع سهم أرامكو

الصباح الجديد – وكالات:

ارتفعت معظم بورصات الشرق الأوسط امس الأحد مع تخفيف عدد من دول المنطقة إجراءات العزل العام المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان، لتسمح بإعادة فتح بعض الأنشطة وتقليص ساعات حظر التجول.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 3.5 بالمئة، اذ زاد سهم مصرف الراجحي وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو ثلاثة بالمئة لكل منهما.

وقفز سهم ثوب الأصيل عشرة بالمئة عقب الإعلان عن زيادة أرباح الربع الأول من العام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية امس الأحد إن الملك سلمان أصدر أمرا برفع حظر التجول في جميع مناطق المملكة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ابتداء من يوم امس وحتى 13 أيار، مع إبقاء الحظر على مدار 24 ساعة في مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.

وسمح الأمر أيضا بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مثل متاجر الجملة والتجزئة ومراكز التسوق من 29 أبريل نيسان إلى 13 مايو أيار.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 3.5 بالمئة مدعوما بمكاسب سهم إعمار العقارية القيادي الذي صعد 6.1 بالمئة وصعود سهم بنك دبي الإسلامي 4.5 بالمئة.

وتقدم سهم العربية للطيران 5.6 بالمئة. ويوم الخميس، قالت الشركة إن مشروعها المشترك مع الاتحاد للطيران حصل على ترخيص تشغيل.

سمحت دبي يوم الخميس للمقاهي والمطاعم باستئناف أنشطتها وفتح مراكز التسوق من الثانية عشرة ظهرا إلى العاشرة مساء بحد أقصى 30 بالمئة من طاقتها.

كما ستسمح أيضا باستنئاف خدمات المواصلات العامة بما في ذلك قطار الأنفاق من 26 نيسان.

وزاد مؤشر أبوظبي 2.9 بالمئة، وقاد المكاسب صعود بنك أبوظبي الأول 3.6 بالمئة.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات يوم الخميس أن الإمارات قلصت ساعات حظر التجول المسائي ساعتين ليصبح من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا في شهر رمضان.

وفي مصر، التي خففت أيضا بعض القيود في رمضان، زاد المؤشر الرئيسي 2.5 بالمئة بفضل قفزة لسهم البنك التجاري الدولي بنسبة 4.1 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، استحوذ البنك على 51 بالمئة في بنك ماي فير الكيني.