شن الممثل التركي الشهير ​جان يامان​ هجوما على المنتجين العرب وقال: يظنون اننا سلعة رخيصة، فيقدّمون لنا عروضًا تافهة مثل المشاركة في الإعلانات الرخيصة أو إفتتاح مطعم أو العشاء مع النساء”. واعتبر عدد كبير من المتابعين انه يقصد الممثل التركي بوراك الذي زار لبنان لافتتاح مول، وزار الكويت للعشاء مع مجموعة من سيدات المجتمع. وكانت وسائل اعلام تركية ان جان يامان سيخوض بطولة مسلسل رومانسي جديد يحمل عنوان “السيد خطأ”، ومن المقرر ان يبدأ التصوير بعد الانتهاء من ازمة فيروس كورونا. الجدير ذكره ان صحيفة “تقويم” التركية، افادت ان جان يامان تفوق على نجوم من هوليوود وكذلك من إسبانيا وتركيا للرجل الاكثر وسامة.