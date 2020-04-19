رئيس مرسيدس يشتري حصة في أستون مارتن

لندن ـ وكالات:

اشترى توتو وولف رئيس فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا وان حصة في شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الرياضية.

ويدير لورانس سترول رئيس مجلس إدارة أستون مارتن فريق ريسنغ بوينت المنافس في فورمولا وان والذي يستخدم محركات مرسيدس.

وقال متحدث باسم مرسيدس إن خطوة النمساوي وولف هي عمل استثماري بحت يخص الرجل وإن الحصة ستمثل أقل من واحد في المئة (0.95 في المئة) من أسهم الشركة. . وأضاف المتحدث ”هذا استثمار مالي وشراكة توتو ودوره التنفيذي في مرسيدس لا علاقة لهما بالصفقة“.

وكان وولف يملك نسبة 16 في المئة من أسهم فريق وليامز بطل العالم سابقا لكنه باع هذه الحصة عندما انضم إلى مرسيدس وهو يملك 30 في المئة من أسهم الفريق الألماني الذي يترأسه. . ويعدّ الملياردير الكندي لورانس سترول قريباً من وولف. ويقود نجله لانس سترول لفريق ريسنغ بوينت إلى جانب المكسيكي سيرجيو بيريز.

وسيتغير اسم الفريق الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له ويستخدم محركات وعلب تروس مرسيدس إلى أستون مارتن بداية من الموسم المقبل. . وتملك دايملر وهي الشركة الأم لمرسيدس-بنز حصة صغيرة من أسهم أستون مارتن أيضاً.

وفاز فريق مرسيدس بآخر ستة ألقاب للسائقين والصانعين في فورمولا وان. وسينتهي عقد سائقه الشهير البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات في آخر الموسم الحالي الذي لم ينطلق حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا.