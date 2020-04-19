النحت على الكتب.. ابداع مبتكر

احلام يوسف

في كل مرة تدهشنا سماء الفن بولادة نجوم يبتكرون اساليب جديدة للتعبير عن انفسهم، فلم يعد الرسم والموسيقى والنحت على الخشب والحجارة تسعهم، فبدأت ابداعاتهم تنطلق الى مديات وزوايا اخرى.

زهراء حيدر اختارت النحت على الكتب مع انها لم تكن تعلم حتى ان كانت تمتلك موهبة الرسم الذي يقوم به النحات قبل البدء بعملية النحت اذ قالت عن بدايتها: لأول مرة انجذبت الى فن النحت على الكتب، كان عندما وقعت عيني على صورة لكتاب نحت عليه رسم معين، وشعرت بالفضول والحماسة للتعرف على الكيفية التي تم بها النحت على اوراق الكتب، وبدأت ابحث عن الفيديوهات والصور علني اكتشف سر هذا الفن، ومع انها لم تكن الا مجرد عروض لأعمال فنانين وليست تعليمية، لكنها كانت بداية لأخوض التجربة والحمد لله نجحت فيها.

هل تذكرين اول مرة حاولت بها النحت على كتاب؟

نعم كان كتابا مدرسيا تالفا “بعد ان تغير المنهج” واردت من التجربة معرفة تفاصيل العمل واين يمكن ان يحدث خطأ وكيف ولماذا كي اتفادى الاخطاء بالتجربة الثانية، وقمت بنحت فراشة وفشلت التجربة، لكنها علمتني تجاوز العديد من الاخطاء.

هل هناك اختلاف بين ما يقوم به النحاتون على الكتب في الخارج وما تقومين به؟

هناك اختلافين، الاول، ان الكتب التي تستعمل بالنحت تكون خاصة، أي تحتوي على معلومات لكل رسمة، وعدد صفحات الكتاب، والمادة المناسبة للنحت، والحجم والطول..الخ، الاختلاف الاخر، قبل ان تصنع كتب خاصة بهذا الفن، كان الفنان ينحت على الكتاب، وبالتالي سيتحول الى مجرد تحفة، لا يصلح للقراءة، اما ما اقوم به فهو النحت مع الابقاء على مضمون الكتاب، أي يمكن ان يقرأ الكتاب حتى بعد اكمالي عملية النحت لشكل معين وهذا ما يقوم به احد الفنانين الفلسطينيين ايضا.

وتحدثت عن تجربتها مع الرسم، الذي تقوم به عادة قبل البدء بتصميم الشكل على الكتاب: لم اكن اجيد الرسم حتى اني في المدرسة كنت معروفة بهذا، لكني جربت الرسم فيما بعد، من خلال التدريب واول ما فكرت برسمه “العين” فحازت اعجاب اهلي واخي، وفرحت جدا لأنه رسام، وبالتالي فهو يعرف الرسم الصحيح من الشخبطات اضافة الى اصدقاء وصديقات ايضا رسامين، اشادوا بالرسمة، وقالوا اني متمكنة لكني بحاجة الى تدريب، ما شجعني لمواصلة تدريباتي، فرسمت وجه الممثل روبرت داوني وقمت بنحته.

بعد ان فشلت اول تجربة لها بنحت الفراشة، قامت زهراء بنحت خارطة العراق. عرضت بعض من اعمالها في معرض الكتاب الدائم في جامعة المثنى، وشاركت بـ 15 كتاب تنوعت الرسمات المنحوتة عليها، منها االجمجمة والملوية، وتقول انها ستعاود نشاطها بمجرد ان ينتهي حظر التجول وترجع الامور الى طبيعتها، للمشاركة في معارض الكتب والمهرجانات والبازارات.

استثمرت زهراء حظر التجول الذي الزم كل الناس بيوتهم لنحت اربعة كتب، تحلم بان تعرضها في مكتبة خاصة تكون بنايتها عبارة عن كتاب منحوت، وبانتظار تحقيق حلمها هذا.

يذكر ان فن النحت على الكتب يمارسه الفنان الكندي غي لارامي بتصميمات لمناظر طبيعية وجبال وكهوف تبدو أقرب ما يكون إلى الواقع، باستعمال الكتب القديمة المعاد تدويرها. اضافة الى الفنان التايواني لونج بين شين الذي يستعمل الكتب القديمة وأدوات أخرى ليصنع بها منحوتات مفصلة ودقيقة وحتى ينحت التمثال بطريقة صحيحة يقوم احيانا بجمع الكتب التي لها الحجم والأبعاد نفسها ويضعها فوق بعضها بطريقة مناسبة ويبدأ بنحتها.