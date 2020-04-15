العمل توضح الية توزيع المنحة للمواطنين والحد الأقصى لكل اسرة

بغداد- الصباح الجديد :

أوضح مدير دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، حسين علي، إلية توزيع المنحة المقرة من قبل اللجنة الوطنية للصحة والسلامة الوطنية للمواطنين.

وقال علي إن” عمل الوزارة ليس بالسهل فهو نبض الشارع والمجتمع وإذا كان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ضعيفة يقل الضغط على الوزارة وبالعكس”، مبينا ان” الوزارة قطعت شوطاً في إجراءاتها الخدماتية والاجتماعية سعيا منها لتحقيق أهداف على وفق رؤية جديدة”.

وأضاف” مع بدء الازمة استنفرت الوزارة جميع الجهود في شتى المحافظات وأطلقت رواتب الحماية الاجتماعية في 1 نيسان الجاري لمليون و363 ألف اسرة وكذلك تم إطلاق رواتب المعين بواقع 97 الفاً و264 شخصاً”.

وتابع علي” كما أطلقت الوزارة حملة مليون سلة غذائية وتوزيعها على المشمولين بالحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والاحتجاجات الخاصة”.

وتعليقاً حول المنحة الطارئة التي أطلقتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أوضح علي” انها خصصت للعائلات التي لا يتقاضى أي فرد من افرداها راتباً حكومياً”، موشيرا الى ان” مبلغ المنحة سيكون 30 ألف دينار للفرد الواحد والحد الأعلى للأسرة 150 ألف دينار، حيث خصصت المنحة لـ10 مليون فرد بواقع 300 مليار دينار للشهر الواحد وحسب ماجاء في قرار لجنة الصحة والسلامة ستقدم المنحة لشهرين متتاليين”.

وزاد مدير دائرة الحماية الاجتماعية ان” التقديم بدأ يوم 11 نيسان وينتهي الخميس المقبل 16 من الشهر الجاري”، منوها الى ان” التقديم يكون لمرة واحدة فقط عبر الهاتف الشخصي لرب الاسرة وعليه تجنب ادراج معلومات وهمية لأنها ستعرضه للمساءلة القانونية”.

وبين ان” الفئات المشمولة هي ممن لا تتقاضى أي دخل من الحكومة والإجراءات بسيطة وسهلة وعلى رب الاسرة ملئ الاستمارة بشكل سليم وتقديم معلومات صحيحة ورقم الهاتف”، مشيرا الى ان” عملية التفضيل يعتمد على عدد المقدمين على المنحة وننتظر يوم الخميس لمعرفة عدد المسجلين”.

في الوقت ذاته وزَّعـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع شركة الحمراء للتأمين خمسة آلاف سلة من المساعدات الطبية والصحية بين العائلات المتعففة والمستفيدة من خدمات الوزارة. وتأتي هذه الحملة برعاية وتوجيه من وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان، إذ تم توزيع الوجبة الاولى من المساعدات التي شملت مواد للتنظيف والمعقمات بين العائلات الفقيرة ذات القوت اليومي وكذلك المستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق اقسام هيئة الحماية الاجتماعية في محافظة بغداد.