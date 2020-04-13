العراق يخفض مليون برميل نفط من انتاجه للشهرين المقبلين

منتجو أوبك وخارجها يتفقون على “صياغة الامدادات”

بغداد ـ الصباح الجديد:

بعد يومين من الاجتماعات اتي أجرتها منظمة أوبك مع الدول المنتجة من خارج أوبك أو ما يعرف بـ”أوبك +”، اتفقت المجموعة على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا استجابة لما سببه الفيروس التاجي الذي أدى الى انهيار أسعار الخام على خلفية ضعف في الطلب.

وسيخفض المنتجون العشرون الذين شاركوا في الاجتماعات الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا، أو 23 ٪، لمدة شهرين أيار وحزيران سيجري بعد ذلك تقليص ذلك إلى 8 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية العام، ثم تخفيضه إلى 6 ملايين برميل لمدة 16 شهرًا أخرى، حتى نيسان 2022.

وبموجب الاتفاق سيخفض العراق خلال شهري أيار وحزيران المقبلين ما مقداره 1.061 مليون برميل من انتاجه البالغ 4.653 مليون برميل، في حين سيخفض انتاجه من شهر تموز ونهاية العام مقدار 849 الف برميل، ومن ثم سيخفض انتاجه من شهر كانون الثاني لعام 2021 ولغاية نيسان من عام 2022 مقدار 637 الف برميل.

من جانبها، ستخفض الكويت معروضها النفطي الفعلي أكثر من مليون برميل يوميا، ذلك أن مستوى الإنتاج الحالي يبلغ نحو 3.25 مليون برميل يوميا.

وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أمس، وهو يتحدث لرويترز عبر الهاتف بعد اتفاق أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار مجموعة أوبك+، على أكبر خفض لإنتاج النفط في التاريخ إذ يعادل نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي، من أجل دعم الأسعار وسط جائحة فيروس كورونا.

وإنتاج الكويت في نيسان أعلى من المستوى المرجعي للتخفيضات بموجب الاتفاق الجديد، مما يعني أن الخفض الفعلي لمنتج أوبك الخليجي سيتجاوز المعلن في وقت سابق.

أما الامارات، فقد قال وزير طاقتها سهيل المزروعي في تغريدة أمس ايضاً، إن بلاده ملتزمة بخفض إنتاج النفط من مستواه الحالي البالغ 4.1 مليون برميل يوميا.

ومن خارج أوبك+، أكدت وزارة الطاقة في قازاخستان أمس، تقارير عن اتفاق المجموعة على خفض إنتاج النفط 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين بدءا من أول أيار.

وقال مصدران في أوبك+ لرويترز في وقت سابق أمس الأحد إن المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في أيار وحزيران بعد التوصل لحل وسط مع المكسيك.

وهذه المكسيك، قال مسؤولون عنها أمس، إن بلادهم ستقلص إنتاجها النفطي 100 ألف برميل يوميا من أيار بعد أن اتفق كبار منتجي الخام على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا خلال محادثات أوبك+.

وقالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي على تويتر إن الاتفاق على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا اتخذته دول مجموعة أوبك+ بالإجماع، لكنها لم تذكر حصة المكسيك من الخفض.

وكانت المكسيك تعهدت من قبل بخفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا، وأكد مسؤولان تشبثها بذلك الهدف.

وكانت أوبك+ طلبت من المكسيك خفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا لكن ممانعة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في تلبية ذلك الطلب عطلت موافقة منتجي النفط على التخفيضات التاريخية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الطاقة الأذربيجانية إن الولايات المتحدة ستعوض عن المكسيك بخفض إضافي يبلغ 300 ألف برميل يوميا، يزيد ذلك 50 ألف برميل يوميا عما اتفق عليه من قبل لوبيز أوبرادور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد أحد المسؤولين المكسيكيين فحوى بيان وزارة الطاقة الأذربيجانية بأن الولايات المتحدة ستتحمل تخفيضات قدرها 300 ألف برميل يوميا نيابة عن المكسيك.

وبشكل منفصل، هنأ وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد الوزيرة نالي على ”حماية مصالح المكسيك“، قائلا على تويتر إن ستراتيحية لوبيز أوبرادور ”نجحت“.