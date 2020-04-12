مستشار رئيس الوزراء يدعو إلى الالتزام باجتماع اوبك وتقييد انتاج نفط اقليم كردستان

بغداد- الصباح الجديد :

اعتبر المستشار في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح امس الأحد، ان اجتماع منظمة أوبك الأخير حمل بوادر ايجابية، فيما دعا إلى اهمية ان تقوم وزارة النفط بتقييد الانتاج في اقليم كردستان.

وقال صالح في تصريحات اطلعت عليها الصباح الجديد، إن ” نتائج اجتماع (اوبك) بصورة عامة لم تكن مخيبة للامال “، مبينا أنها ” تحمل بوادر ايجابية لاستقرار السوق، فيما لو التزمت جميع الدول بسقف الانتاج الذي حددته أوبك “.

وأضاف أن ” الدول خارج اوبك، عدا روسيا، تعرضت الى خسائر كبيرة خلال الاشهر الماضية جراء انهيار اسعار النفط، وليس من مصلحتها عدم الاتفاق، لاسيما مع صعوبة تعويض هذه الخسائر، فهي مجبرة على الالتزام بالسقف الذي حدده الاتفاق بين (اوبك) وشركائها، وستضحي بدورها بـ10 ملايين برميل عدا الدول خارج أوبك “.

وفي ما يخص الاتفاقات الداخلية والاتفاق مع اقليم كردستان، أوضح مستشار رئيس الوزراء ” اهمية ان تقوم وزارة النفط بتقييد الاقليم في الانتاج، لكون هذه القضية داخلية وليست لها علاقة بأوبك لذا فهذه سياسات يتم توحيدها، وبالتالي فإن عدم الالتزام باتفاق (اوبك) سيمثل خطورة كبيرة على العراق “.