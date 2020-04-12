  • الإثنين , 13 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • استشاري في الطاقة: البلاد ستواجه اصعب سنة مالية منذ 2003

استشاري في الطاقة: البلاد ستواجه اصعب سنة مالية منذ 2003

شؤون عراقية
التعليقات على استشاري في الطاقة: البلاد ستواجه اصعب سنة مالية منذ 2003 مغلقة
175 views

بغداد- الصباح الجديد :

حذر الاستشاري في شؤون الطاقة فلاح العامري، الاحد، من أن العراق سيواجه اصعب سنة مالية تمر عليه منذ عام 2003، داعيا الحكومة الى اعداد موازنة طوارئ واتخاذ خطوات سريعة لتدارك الازمة.

وقال العامري في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “حصة العراق من تخفيض النفط (بعد اجتماع أوبك) بمقدار ١.٠٦١ مليون برميل باليوم يعتبر مفاجئة”، مبينا أن “حجم الاحتياطي والخزين العالمي كبير جدا، وان ما تم تخفيضه يمثل نسبة 23 بالمئة”.

وأضاف أنه “في حال تطبيق العراق لهذا الاتفاق بشكل كامل، فإنه سيتسبب بإشكالات، لأن لديه عقودا والتزامات مع شركات عالمية”، مشددا على “اهمية ان تقوم وزارة النفط بالتفاهم مع الشركات لتخفيض 30 بالمئة من كلف الإنتاج”.

واشار الى ان “الموازنة المالية السابقة احتسبت 56 دولارا لبرميل النفط، مع وجود عجز كبير، وانه رغم التوقعات بارتفاع سعر النفط خلال المدة المقبلة الى 40 – 45 دولارا، الا انها ستكون اصعب سنة مالية تمر على العراق منذ 2003″، داعيا الحكومة الى “اعداد موازنة طوارئ واتخاذ خطوات سريعة لتدارك الازمة”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة