تمديد حظر التجول في السعودية حتى إشعار آخر

الصباح الجديد-وكالات:

نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن مصدر مسؤول، في وقت مبكر من صباح الأحد، قوله إن قرار تمديد حظر التجول يأتي إلحاقا لقرار حظر التجول، الذي بدأ سريانه منذ 23 من مارس/ آذار الماضي ولمدة 21 يوما.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرار، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار العمل بجميع الإجراءات الاحترازية، التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.

وكان العاهل السعودي أمر في السابق بفرض حظر للتجول في جميع أنحاء المملكة، من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، ولمدة 21 يوما، لكبح انتشار الوباء.

وفي السادس من أبريل/ نيسان الجاري، وضعت السعودية عاصمتها الرياض وعدة مدن كبرى تحت حظر التجوال الكامل، على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وتفرض السلطات السعودية عقوبات صارمة، على من ينتهك حظر التجوال.

ومؤخرا، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن فيروس كورونا أصاب نحو 150 شخصا، من أعضاء العائلة المالكة في السعودية، حسب معلومات حصلت عليها. وأوردت الصحيفة أن الملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد، يعزلان نفسيهما في موقعين منفصلين على ساحل البحر الأحمر، خشية التقاط العدوى.

واعتبر تقرير الصحيفة أن هذا العدد من الإصابات، بين أفراد عائلة آل سعود، يوضح السبب وراء الاستجابة السريعة واسعة النطاق في المملكة للوباء، حيث سارعت السعودية إلى إغلاق البلاد، ومنع المصلين والمعتمرين من الوصول إلى مكة والمدينة، قبل أن تعلن المملكة تسجيل أول إصابة على أراضيها، في الثاني من مارس/ آذار الماضي، وذلك حسب الصحيفة.