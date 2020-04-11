هل يعيش كورونا على الشعر؟

متابعة الصباح الجديد :

هذا السؤال تكرر مؤخراً في ظل انتشار وباء كورونا في شتى أنحاء العالم. ولذلك بحثنا عن آراء الاختصاصيين في هذا المجال وعدنا بالأجوبة التالية:

الخبراء في علم الفيروسات لا يعرفون الكثير عن معدل حياة فيروس SARS-Cov-2 المسؤول عن الإصابة بوباء كورونا، ولكنهم يؤكدون أن الفيروسات تحتاج عادةً إلى خلايا مضيفة للتكاثر. وهي بخلاف البكتيريا لا يمكنها أن تعيش من دون هذه البيئة الحاضنة.

ويُشير الخبراء إلى أن مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على كحول مثل المنظّفات والتونر تبطل مفعول هذا الفيروس أما المستحضرات ذات الصيغة الكريمية فهي من حيث المبدأ أكثر عرضة للتلوث به.

ولتجنّب انتقال أي عدوى فيروسيّة عبر مستحضرات التجميل، يُنصح بغسل اليدين قبل استعمال هذه المستحضرات، مع الحفاظ على نظافة الأدوات المستعملة لتطبيقها. كما ينصح بتنظيف فراشي وإسفنجات الماكياج بنحو دوري وعدم إعارة أو استعارة أي أدوات ومستحضرات ماكياج.

وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن لفيروس كورونا أن يبقى على الأسطح الكرتونيّة لمدة 24 ساعة، وعلى الأسطح المعدنيّة لمدة يومين، فيما يعيش على الأسطح البلاستيكيّة لمدة ثلاثة أيام ،ولكنه لم يتم إجراء أي اختبار عن مدة بقائه على الشعر. إلا أن للخبراء رأيهم في هذا المجال، إذ يعدون أن الفيروس لا يتكاثر على الأسطح المليئة بالثغرات مثل الشعر، ولكنهم أيضاً يعدون أن بعض الظروف ممكن أن تشكل بيئة حاضنة له حتى على الشعر ومنها تواجد الشعر المتساقط على سطح معيّن أو على فرشاة تعرّضوا لرذاذ صادر عن شخص مصاب ، ويمكن للفيروس أن يعيش في هذه الحالة بين يومين أو ثلاثة أيام وينتقل إلينا عند لمس الأسطح الملوثة به أو استعمال الأدوات الملوثة.

ولذلك ينصح الخبراء بتنظيف أدوات تسريح الشعر بنحو دوريّ كما ينصحون بغسل الشعر جيداً بعد العودة من أماكن يكون فيها الخطر الإصابة بالفيروس مرتفعاً لتجنّب أي احتمال ممكن بالإصابة به حتى لو كان ضئيلاً.