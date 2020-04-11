بساتين الحي ونهر الغراف أسهمت بتنمية مواهبي الفنية ‏

التشكيلي علاء السراي:
بغداد ـ فلاح الناصر:
في قضاء الحي بمحافظة واسط، بدأ الفنان علاء عبد الله السراي، يرسم لوحاته التي شكلتها الطبيعة والبساتين والاشجار المجاورة لنهر الغراف بما حملته من تفاصيل جميلة.
يقول السراي: في البداية كنت مولعا بالخط العربي، سيما ما يقدمه برنامج “المرسم الصغير”، واسهمت البيئة في منطقتي بتنمية قدراتي في الرسم، كما تأثرت بالفنان الراحل فائق حسن، والفنان العالمي الاميركي ريتشارد شميد، ونلت دعما من اساتذة الفن في محافظتي كريم ناصر، وغسان داود، واسعد عباس وشاكر الشاوي. واعتمد في لوحاتي المدرسة الواقعية، تشدني رسومات الخيول والصور الشخصية “البورتريه”.
ويضيف: الفن نتاج حضاري للأمم والشعوب على مدى الأزمان، اذ يعكس ثقافة الشعوب في اللوحات التي تخلد للتأريخ والأحداث كما في رسومات الحضارات القديمة، اضافة الى ان اللوحات تسهم بتنمية حب الجمال وتعزيز الاثارة لدى الانسان عبر ما تقدمه اللوحات.
عن طموحاته.
السراي قال ايضا: اطمح ان يكون هناك دعم مادي ومعنوي للفنانين من الجهات المسؤولة عن الحركة الثقافية والادبية في العراق نظرا للمكانة والحضارة العريقة التي يملكها العراق وكذلك تسليط الضوء على المبدعين اعلاميا، وعلى الصعيد الشخصي اتمنى المشاركة في معارض عالمية كبرى.
يذكر ان الفنان علاء عبد السراي شارك في العديد من المعارض الفنية في شتى المحافظات، فضلا عن مشاركاته في مصر وإيران، ومؤخرا كانت له مشاركة في معرض ”الطبيعة في زمن الكورونا” الذي اقيم عبر الانترنت في لبنان. حصل من خلال مشاركاته هذه العديد من الشهادات التقديرية والإشادة بلوحاته التي يستعمل فيها الألوان الزيتية واقلام الفحم.