مسلسل روسي مستوحى من اساطير الشعوب

الصباح الجديد-وكالات:

سيجري في روسيا خلال عامي 2020 – 2021 تصوير مسلسل تلفزيوني مستوحى من أساطير وحكايات الشعوب التي تقطن مناطق روسيا الشمالية وتحديدا دائرتا “يامالو” “نينيتس”، و”خانتي مانسي”، اضافة الى مقاطعة تيومين في سيبيريا..

وأطلقت على المشروع الفريد من نوعه تسمية “أرض الأساطير”. ويتضمن المسلسل 15 حلقة مرتبطة بمواسم تلك المنطقة الشمالية وهي الشتاء والربيع والصيف. كل حلقة تستغرق 13 دقيقة تقريبا تقدم خلالها أسطورة أو حكاية شعبية من احدى تلك المناطق.

ويخطط لبدء تصوير المسلسل في خريف عام 2020 في المحميات الطبيعية الوطنية لكل منطقة من المناطق المذكورة. ويشارك في تصوير المسلسل فنانو المسارح الوطنية وممثلون عن شعوب المناطق الشمالية.

وقالت مديرة المشروع، تاتيانا ماكسيمينكو، إن المسلسل مشروع تنويري. والغاية منه إطلاع شعوب روسيا باسرها على التراث والعادات والتقاليد الوطنية للشعوب الشمالية قليلة العدد.

وسيعرض المسلسل في القنوات التلفزيونية المحلية وكذلك في دور السينما وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.