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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • خبير قانوني: اذا اوفى المكلف بالتزاماته يستمر في حال لم يعقد البرلمان جلسته حتى انعقادها

خبير قانوني: اذا اوفى المكلف بالتزاماته يستمر في حال لم يعقد البرلمان جلسته حتى انعقادها

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، امس الاربعاء، الاجراء القانوني في حال لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة.

وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “امام الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة 30 يوما وفقا للمادة 76 من الدستور، من اجل تقديم كابينته ومنهاجه الوزاري، فأذا قدمها خلال المدة المذكورة واعطى اشعارا للبرلمان فقد اوفى بالتزامه واصبحت الكرة في في ملعب البرلمان”.

واضاف ان “البرلمان وفي حال لم يتمكن من عقد جلسته فهذه ليست مشكلة المكلف خاصة اذا اكمل كابينته ومنهاجه الوزاري”.

وبين ان “البرلمان اذا لم يتمكن من عقد جلسة التصويت على الكابينة والمنهاج بسبب الظروف الراهنة، فيبقى المرشح مستمر لحين عقد الجلسة وادى ماعليه”.

ولفت الى ان “جلسة البرلمان بالامكان ان تكون افتراضية ضمن الدائرة المغلقة كما حصل في قمة العشرين عن طريق الاتصال المباشر بالدائرة المغلقة”.

واوضح ان “البرلمان يحتاج الى ان يعقد الجلسة ويصوت بالسلب او الايجاب على كابينة المكلف وليس الذهاب باتجاه كسر النصاب لابداء الاعتراض، خاصة ان المكلف يحتاج الى الاغلبية البسيطة لتحقيق النصاب”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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