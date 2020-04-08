النفط : تخصص 100 مليون دينار للمؤسسات الصحية في بغداد

الصحة: 6 مختبرات تفحص مصابي كورونا بالعراق و5 اخرى قيد الانجاز

بغداد- الصباح الجديد :

قررت وزارة النفط، تخصيص 100 مليون دينار لدعم المؤسسات الصحية في محافظة بغداد. في حين أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد المختبرات التشخيصية لفحص فيروس كورونا بالعراق الى 6 مختبرات، مبينة انها في طور فتح 5 مختبرات أخرى في المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه “انه تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان الى الشركات النفطية بتقديم الدعم للمحافظات للوقاية من أنتشار وباء فايروس كورونا، قامت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار الى محافظة بغداد لدعم المؤسسات الصحية”.

وأضاف، ان “الشركة والشركات الوطنية بادرت بتقديم الدعم الى العوائل المتعففة والفقيرة من خلال تنظيم حملات تكافلية لتجهيزهم بالسلات الغذائية شملت الاف العوائل في محافظة بغداد والمحافظات الاخرى”.

وأشار جهاد الى أن “مبالغ الدعم للمحافظات وللجهات الصحية تهدف الى توفير المستلزمات الطبية العاجلة للمستشفيات والمحاجر الصحية ، تعزيزاً لجهودها في حماية المواطنين ومعالجة المصابين، وتاتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء”.

وكانت وزارة النفط قد قدمت دعماً مالياً كبيراً للجهات الصحية في المحافظات من خلال تشكيل اللجان المشتركة لدراسة توفيرالابنية و الاحتياجات والمستلزمات الصحية الاساسية العاجلة، ضمن الحملة الوطنية لمواجهة أنتشار وباء فايروس كورونا”.

يذكر ان الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز مستمرة في تجهيز المواطنين باسطوانات الغاز الخاصة بالطبخ وقد وضعت خطة لتجهيز المواطنين وتلبية احتياجاتهم قبل واثناء حظر التجوال وقد سيرت المئات من الشاحنات لتجهيز المواطنين في أحياء العاصمة والمحافظات بالاسطوانات، فضلا عن الباعة الجوالين وساحات بيع الغاز.

في حين اعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد المختبرات التشخيصية لفحص فيروس كورونا بالعراق الى 6 مختبرات، مبينة انها في طور فتح 5 مختبرات اخرى بالمحافظات.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور جاسم الفلاحي لـه ان “وزارة الصحة ولتخفيف الضغط على مختبر الصحة المركزي وسعت طاقتها المختبرية لفحص المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا”.

واضاف ان “ العراق لديه حاليا 6 مختبرات لفحص كورونا ثلاثة في بغداد والبصرة النجف”، مشيرا الى ان “هناك تحركات للتوسع بعدد المختبرات في المحافظات”.

واوضح ان “هناك 5 مختبرات في طور الانجاز ستكتمل خلال ايام قليلة في محافظات كركوك والانبار ونينوى وواسط والديوانية”، لافتا الى ان “ العراق يسير بخطواته لمحاربة فيروس كورونا وبمتابعة مستمرة من قبل منظمة الصحة العالمية التي اصبحت عضوا بخلية الازمة العراقية لمتابعة الامر اول باول”.

من جانب آخر ردت الوزارة على أنباء التعاقد مع فنادق لإيواء المصابين بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تنفي “جملة وتفصيلًا عما انتشر في وسائل الإعلام عن عرض مقدم من قبل فندق فلسطين في العاصمة بغداد” مبينة ان “الفندق قدم عرض من جملة العروض المقدمة لوزارة الصحة لاستخدامها للحجر الصحي حيث إن هذه الفنادق قطاع مختلط وان الوزارة تستقبل العروض التي تكون مقدمة لخدمة المواطن وبما يتماشى مع الظروف الراهنة او عن طريق التبرعات للحجر الصحي حيث تبرعت عدة جهات مشكورة لاستعمال أماكنها للحجر الصحي في حالة الحاجة”.