ريم البارودي ترفض الهدنة مع ريهام سعيد

الصباح الجديد-وكالات:

رفضت الفنانة المصرية ريم البارودي التزام الهدنة مع صديقتها السابقة الإعلامية ريهام سعيد، وشنت هجوما قاسيا عليها وصفته فيه بالكاذبة والمنافقة واعتبرتها مجرد “ممثلة فاشلة” وهددتها بأنها لو خرجت وتحدثت ببث مباشر مثلها فلن يكون أمام ريهام إلا دخول مستشفى المجانين!!

ريهام قدمت بالأمس بثا مباشرا رفضت فيه استمرار التلاسن بينها وبين صديقتها السابقة ريم البارودي احتراما لما وصفته بـ “العيش والملح” وتقديرا لظروف البلاد بعد انتشار فيروس كورونا وزيادة حالات الوفاة، ولكنها بمنتصف حديثها وصفت ريم بـ”الغلاطة” وأكدت أن الفنانة الراحلة ميرنا المهندس ماتت وهي غاضبة منها ويبدو أن ذكر هذه الواقعة أثار غضب البارودي التي ردت برسالة عنيفة عبر خاصية “القصة” بحسابها بموقع إنستغرام.

يذكر أن الأزمة اشتعلت بعدما نشرت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع اليوتيوب مقطعا صوتيا مسربا لريم البارودي وهي تعاتب أحد الأشخاص لدفاعه عن سعيد، وعلقت عليه: ريم البارودي تهين ريهام سعيد بأقذر الألفاظ وريهام سعيد تشكرها وتبلغها.. رسالتك وصلتني شكرًا.

من جانبها قالت ريهام سعيد إنها لم تكن ترغب في تسجيل الفيديو، ولكن تداعيات أزمة معركتها مع ريم البارودي أجبرتها على الكلام، وأكدت أن كل التصريحات المنسوبة إليها غير صحيحة، وإنها حريصة من اللحظة الأولى على عدم الخوض في معركة كهذه بينما الناس تموت متأثرة بجائحة كورونا.