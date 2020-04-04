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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • براءة اختراع لعلماء بولندين يتوصلون الى مادة تبطئ عدوى كورونا

براءة اختراع لعلماء بولندين يتوصلون الى مادة تبطئ عدوى كورونا

شؤون عراقية
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الصباح الجديد-وكالات:

أعلن علماء من جامعة جاجيلونيان في كراكوف ببولندا أنهم ابتكروا مادة تؤدي إلى إبطاء الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.وقال البروفيسور كرزيستوف بيرش، عالم الفيروسات، للصحفيين “إن المادة التي طورناها ابتكار على مستوى العالم”.المادة التي أنشأها الباحثون هي مركب كيميائي يسمى HTCC ويذكر أنه يبطئ بشكل كبير من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك فيروسMERS-CoV . HTCC حصل على براءة اختراع، وقد تم اختباره مسبقا على الحيوانات، ولكنه لم تتم الموافقة عليه بعد لاستخدامه على البشر عند تجربته على القوارض، أظهرت الدراسات الأولية أن إعطاء HTCC عن طريق الاستنشاق لا يضعف وظيفة الرئة.تم إنشاء HTCC على أساس الشيتوزان – مركب مشتق من الروبيان أو الفطر وجد الباحثون أن هذا البوليمر يرتبط ببروتين سبايك، الذي يشكل “تاجا” للفيروس، ويمنع تفاعله مع المستقبل الخلوي، وبالتالي، اختراق الفيروس الخلية.وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البولندية، تم تسجيل 3383 إصابة في البلاد، توفي 71 منهم.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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