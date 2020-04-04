النجف تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كربلاء 149 وافدا غادروا أماكن الاستضافة بعد قضاء المدة المقررة

النجف – الصباح الجديد :

اعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم السبت، عن تسجيل (34) إصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندي، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “دائرته سجلت (34) إصابة جديدة بفايروس كورونا اليوم السبت، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء ( 143) فحصا مختبريا لحالات ملامسة واخرى مشتبها بها”.

وأضاف الكندي، أن “الحالات المذكورة توزعت على النحو التالي:- ستة عشرة حالة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء المشخاب – راك الحصوة – ست حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / الصوب الصغير – ثلاث حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / العباسية – حالتان ملامستان لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / الجديدة الاولى – قرب كلية القانون – ثلاث حالات ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا في: حي ميسان –حي الوفاء –القطاع الشمالي -اربع حالات لمشتبه بهم توزعت في : حي القدس – حي الرحمة – حي ميسان – البراكية”.

وأوضح أنه “بذلك يكون المجموع الكلي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي : -175 حالة مؤكدة و49 حالة شفاء بالإضافة الى 4 حالات وفاة، إضافة الى حالتين مغادرتين الى بلدهما ايران”.

في حين أعلنت دائرة صحة كربلاء عن مغادرة 149 من الوافدين اماكن الحجر بعد انقضاء مدة استضافتهم من دون أن تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لـه أن “149 من الوافدين الذين تمت استضافتهم في مدينة سيد الاوصياء للزائرين مدة 14 يوم غادروا المدينة بعد التأكد من سلامتهم وعدم ظهور أية أعراض إصابة بفيروس كورونا عليهم”.

وأضاف كاظم أن “الوافدين المستضافين في اماكن الحجر الصحي التي وفرتها الحكومة المحلية والعتبات المقدسة يتلقون جميع الخدمات ويقضون مدة 14 يوم ثم يغادرون في حال عدم ظهور أعراض إصابة بفيروس كورونا”.

في الوقت ذاته أعلن قائممقام قضاء الهندية في كربلاء منتظر الشافعي، عن المباشرة بالمسح الميداني العشوائي وأخذ عينات ومسحات فحص من المواطنين في المناطق التي سجلت إصابات بفيروس كورونا.

وقال الشافعي في تصريح لـه أن “مفارز قطاع صحة الهندية باشرت بأخذ عينات ومسحات فحص من المواطنين بشكل عشوائي في المناطق التي سجلت إصابات بفيروس كورونا بهدف الحد من انتشار الفيروس”.

وأضاف أن “أخذ المسحات واجراء الفحوصات تأتي كخطوة استباقية لتطويق انتشار فيروس كورونا في القضاء بعد تسجيل عدد من الاصابات”.

واشار الى انه “تم عزل مناطق القضاء كل منطقة عن الاخرى مع توفير جميع المستلزمات التي تحتاجها كل منطقة لمنع تنقل المواطنين بين مناطق القضاء”.