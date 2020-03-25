نوكيا تحيي الأسطورة 5310 من جديد!

الصباح الجديد-وكالات:

بعد أن لاحظت رغبة الكثيرين بالعودة لاستعمال الهواتف المحمولة التقليدية، قررت نوكيا طرح نسخة جديدة معدلة من الهاتف الأسطورة 5310.

ومن حيث المظهر سيأتي الهاتف الجديد شبيها إلى حد كبير بنسخ Nokia 5310 القديمة، وسيحصل على شاشة بمقاس 2.4 بوصة بدقة عرض (240/320) بيكسل.

وسيعمل 5310 المقبل بمعالج Mediatek MT6260A، وذاكرة وصول عشوائي 8 ميغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 ميغابايت قابلة للتوسيع حتى 32 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

أما أبعاد الهيكل فستكون (123,7 x 52,4 x 13,1) ملم، ووزنه 88.2 غ فقط، وسيزود ببطارية بسعة 1200 ميلي أمبير.

وسيحصل الهاتف على منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وBluetooth 3.9، ومنفذ microUSB 1.1، أما سعره فهو 39 يورو فقط.