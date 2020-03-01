هيئة التقاعد الوطنية تشمل المتقاعدين بالتأمين الصحي وخصومات مالية لعوائلهم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، امس الأحد، عن تأمين صحي وخصومات مالية لعوائلهم بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية وذلك لأول مرة في العراق.

وقالت الهيئة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إنه “استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٥ الفقرة السادسة منه التي الزمت الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية كافة ضرورة توفير التأمين الصحي لكافة منتسبيها ومن اجل تقديم الخدمات الطبية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع التي افنت عمرها في خدمة العراق والعراقيين باشرت هيأة التقاعد الوطنية وبالتعاون مع شركة التأمين الوطنية بمنح المتقاعدين تأمين صحي من خلال استخدام الهوية التقاعدية يشمل العمليات الجراحية والعلاجات داخل المستشفيات الأهلية التي يجريها المتقاعد لغاية 2,000,000 (مليوني) دينار عراقي للمتقاعد الواحد سنوياً”.

وأشارت إلى “خصومات مالية تصل الى 40% له ولافراد عائلته (الزوج – الزوجة والاولاد جميعاً) عن طريق بطاقة مزايا ومن خلال استخدام الهوية التقاعدية في المستشفيات الاهلية والمراكز الطبية الأهلية و المستشفيات الحكومية الجناح الخاص مقابل مبلغ قدره (1500) الف وخمسمائة دينار فقط شهرياً للمتقاعد وأفراد عائلته (الزوج – الزوجة والاولاد)مهما بلغ عدد الزوجات والأولاد”.