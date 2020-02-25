نائب سابق يستبعد تمرير الحكومة في الموعد المحدد

بغداد – الصباح الجديد:

استبعد النائب السابق جاسم البياتي، أمس الثلاثاء، تمرير الحكومة في الموعد المحدد لها، مبينا ان هناك مجالا للتفاوض من اجل مشاركة الجميع في الجلسة وتمرير الحكومة قبل الثالث من اذار المقبل.

وقال البياتي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “هناك اختلاف كبير حول الكابينة الوزارية والكثير من النواب الشيعة لايرغبون بتشكيل حكومة من دون مشاركة باقي المكونات الأخرى “.

وأضاف ان ” تشكيل الحكومة قد يتأجل للثالث من اذار المقبل، لكن هناك مجال للتفاوض وارضاء جميع المكونات لضمان تمرير الكابينة الوزارية”.

وبين ان “التهديدات بشأن تحشيد الشارع والاقليم السني التي انتشرت في وسائل الاعلام حول الكابينة الوزارية ستعقد المشهد أكثر من اللازم ولن تؤدي الى نتائج مقبولة”.