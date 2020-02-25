  • الثلاثاء , 25 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • يونادم كنا: معظم الكتل السياسية مرتابة وقلقة من تأخير علاوي أسماء الوزراء

يونادم كنا: معظم الكتل السياسية مرتابة وقلقة من تأخير علاوي أسماء الوزراء

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا امس الثلاثاء ان هنالك شكوكا تتردد بشأن جهة سياسية نصحت رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بتاخير ارسال برنامجه الحكومي وأسماء مرشحي الوزرات كي يفاجىء البرلمان بهما.
وقال كنا في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يلتزم باعلام الكتل السياسية ببرنامجه الحكومي وأسماء المرشحين للوزارات ويحاول كتمانه حتى انعقاد الجلسة الاستثنائية، وهذا الامر يثير لدى معظم الكتل السياسية الريبة والقلق خاصة”، مبينا أن “هناك تسريبات تؤكد ترشيح شخصيات من خارج البلاد لانعلم ماهي توجهاتها”.
وأضاف ان “هناك تشكيك بان احدى الكتل السياسية نصحت علاوي الاستمرار بالكتمان وعدم الكشف عن برنامجه واسماء كابينته الوزارية الى حين عقد الجلسة الاستثنائية “، مؤكدا أن ” التمرير سوف لن يحصل ما لم نطلع على الأسماء والبرنامج على الأقل قبل 48 ساعة”.
من جانب آخر، أكد كنا انه ” كان من المفترض ان يعقد رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية للبحث والتداول حول البرنامج الحكومي، الا انه لم يحصل ولم يتم ابلاغنا عن سبب التراجع عنه “.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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