يونادم كنا: معظم الكتل السياسية مرتابة وقلقة من تأخير علاوي أسماء الوزراء

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا امس الثلاثاء ان هنالك شكوكا تتردد بشأن جهة سياسية نصحت رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بتاخير ارسال برنامجه الحكومي وأسماء مرشحي الوزرات كي يفاجىء البرلمان بهما.

وقال كنا في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يلتزم باعلام الكتل السياسية ببرنامجه الحكومي وأسماء المرشحين للوزارات ويحاول كتمانه حتى انعقاد الجلسة الاستثنائية، وهذا الامر يثير لدى معظم الكتل السياسية الريبة والقلق خاصة”، مبينا أن “هناك تسريبات تؤكد ترشيح شخصيات من خارج البلاد لانعلم ماهي توجهاتها”.

وأضاف ان “هناك تشكيك بان احدى الكتل السياسية نصحت علاوي الاستمرار بالكتمان وعدم الكشف عن برنامجه واسماء كابينته الوزارية الى حين عقد الجلسة الاستثنائية “، مؤكدا أن ” التمرير سوف لن يحصل ما لم نطلع على الأسماء والبرنامج على الأقل قبل 48 ساعة”.

من جانب آخر، أكد كنا انه ” كان من المفترض ان يعقد رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية للبحث والتداول حول البرنامج الحكومي، الا انه لم يحصل ولم يتم ابلاغنا عن سبب التراجع عنه “.