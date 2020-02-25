ندوات وورش عمل عن أهمية الثروة السمكية والأنظمة الكهربائية ومواجهة الأزمات والتغيّر المناخي

“الصباح الجديد”.. تتابع عددا من أنشطة جامعة البصرة

البصرة _ سعدي السند :

تابع مكتب “الصباح الجديد” في البصرة خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي عددا من الأنشطة والفعاليات التي أقامتها كليات الجامعة ومراكزها العلمية .

تأثير جهد الصيد على قطاعه

فقد نظم مركز علوم البحار بجامعة البصرة محاضرة علمية عن تأثير جهد الصيد على قطاع الصيد في المياه البحرية العراقية بمشاركة باحثين ومتخصصين في مجال تربية الاسماك .

وتهدف المحاضرة الى بيان اهمية الثروة السمكية التي تعد من الموارد الطبيعية المتجددة والتي تشكل دخلاً واستهلاكاً اقتصادياً مهماً لقطاعات واسعة في المجتمع.

وتضمنت المحاضرة التي قدمها الباحث عدي محمد حسن عرضاً لبيانات واحصائيات عن مجهودات الصيد البحري وربطها بتقدير حجم انتشار الجماعات السمكية في مياه الخليج العربي، فمع تعدد المصائد السمكية في المياه البحرية العراقية الا انها تكاد تقتصر على نوع واحد من الوسائل الا وهي الوسائل الحرفية المعتمدة على الزوارق والشباك.

ودعت المحاضرة الى تعديل انظمة وقوانين الصيد ، سيما قانون تنظيم الصيد البحري ذي الرقم 48 لسنة 1976 بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات العصر الحديث ولخدمة التنمية في السواحل العراقية عن طريق اعادة النظر في اعداد العاملين بزوارق الصيد وانواعها وكميات الصيد والقيود المفروضة في مواسم التكاثر.

الانظمة الكهربائية وتطبيقاتها ومخاطرها

ونظمت كلية الهندسة ورشة عمل تدريبية عن (الانظمة الكهربائية تطبيقاتها ومخاطرها ) بالتعاون مع الشركة الاجنبية العاملة في مجال الطاقة الكهربائية ABB ومركز التأهيل والتوظيف في جامعة البصرة

وتهدف الورشة الى مساعدة الطلبة في كيفية تطوير معلوماتهم وقدراتهم بعد التخرج والحصول علئ الوظائف .

وتضمنت الورشة عدة محاور أساسية تضمن المحور الاول التعرف على الانظمة الكهربائية ومعدات الضغط العالي وشمل المحور الثاني انواع المحطات التحويلية والمخاطر الكهربائية وتطرق المحور الثالث الى اجراءات السلامة المهنية.

كيفية مواجهة الازمات

ونظم مركز التعليم المستمر ورشة عمل عن كيفية مواجهة الازمات بمشاركة منتسبي الجامعة ومؤسسات حكومية والتي تهدف الى اعداد المشاركين نفسياً لمواجهة الازمات المحتملة الحدوث عند توليهم لمناصب قيادية في الحياة المهنية والعامة بتدريب علمي رصين وممنهج.

وتضمنت الورشة التي ادارتها مديرة المركز الدكتور نداء محمد الياسري كيفية مواجهة الأزمة ومواصفات القائد والقائد البديل والتخطيط المسبق واللاحق لحدوث للازمة ومشاركة اعضاء الفريق في ايجاد الحلول فضلاً عن كيفية معالجة الاخطاء تفادياً لخلق ازمة جديدة.

ودعا المشاركون في الورشة الى ضرورة تحلي القائد بمواصفات ادارية تمكنه من مواجهة الازمات كالمرونة والطلاقة والمكاشفة والحاسة السادسة ورسم السيناريوهات الملائمة فضلاً عن الثقة العالية بالنفس عند اتخاذ القرارات السريعة والحساسة .

التوجهات الحديثة لمشروع التعليم الالكتروني

ونظم مركز ابن سينا للتعليم الالكتروني بجامعة البصرة بالتعاون مع دائرة البحث والتطوير التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ندوة علمية عن التوجهات الحديثة لمشروع التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية لسنة 2020 بمشاركة باحثين ومتخصصين .

وتهدف الندوة الى رفع الكفاءة العلمية والتعليمية للهيئات التدريسية وتحسين جودة الخدمات التعليمية لتحقيق مراتب متقدمة في تصنيف المؤسسات محلياً ودولياً فضلاً عن مناقشة تجربة الجامعة في اطلاقها العمل ببرنامج المودل (Moodle). وتضمنت الندوة تسليط النظر على مجموعة من البرامج التخصصية التي قدمها أعضاء الفريق الوزاري والمتعلقة بمنصات التعليم الإلكتروني المتمازج والتفاعلي فضلاً عن اعلان اكمال البنى البرمجية والفحوصات السايبرية لمشروع (المليون مورد ومصدر تعليمي الكتروني مفتوح) لدعم انطلاق مشروع التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية.

وبحثت الندوة أهم متطلبات واهداف البرنامج الحكومي ومشاريع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فضلاً عن عرض لمشروع التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية وبرنامج التعليم عن بعد ومدى الحياة.

التغير المناخي وتأثيراته

ونظم مركز علوم البحار محاضرة علمية عن التغير المناخي وتأثيراته على النظام البيئي المائي بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين من قسم الفقريات البحرية ، تهدف الى بيان الآثار المباشرة وغير المباشرة على البيئة البحرية ومصائد الأسماك البحرية كارتفاع درجات الحرارة ووضع خارطة تنبؤات مستقبلية لتلك التغييرات.

وتضمنت المحاضرة التي قدمها الباحث عدي محمد حسن التقييم البيئي للسواحل البحرية وما تعانيه من خطورة على الأحيائيات المتواجدة فيه كانتشار الغوارق البحرية والانسكابات النفطية وجفاف الاهوار وانخفاض مناسيب المياه وجريان الانهر الذي خفض حجم الانزال الى ما يقرب من 50% فضلاً عن اثر التغييرات الطفيفة في درجات الحرارة على وفرة الاسماك .