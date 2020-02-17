بوتن يغزو شوارع إسطنبول

الصباح الجديد – وكالات:

أزاح فنان روسي الستار عن اربع لوحات ضخمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن تصوّره كبطل خارق، وسط مدينة إسطنبول التركية، قائلا إنه يريد أن يظهر “الصلات الجيدة” بين أنقرة وموسكو برغم الخلافات بشأن سوريا وملفات أخرى.

وبعد فترة وجيزة من كشف ألكسندر دونسكوي عن اللوحات في شارع الاستقلال، أزالتها السلطات المحلية في أكبر مدينة تركية، قائلة إنه لم يحصل على تصريح بعرضها هناك.

وفي تصريح لوكالة “رويترز”، قال دونسكوي: “حاليا علاقتنا مع تركيا محتدمة، لذلك عرضت اللوحات في وسط تركيا وفي شارع رئيس حيث تقع السفارة الروسية لأقول إن بوتن هو روسيا”.

وتابع: “أردت أن ألفت الانتباه للكيفية التي نرى بها بوتن في روسيا فكتبت على اللوحات بوتن بطل خارق”.

وأوضح دونسكوي أنه أراد إثارة المشاعر لدى من يمرون بجوار لوحاته ويرى رد فعلهم، مضيفا أنه يعتزم إقامة المزيد من تلك المعارض في أماكن أخرى من بينها الولايات المتحدة.

وتبادلت موسكو وأنقرة الاتهامات والتصريحات الحادة على مدى الأيام الماضية، بشأن مخالفة اتفاقات للحد من العنف في إدلب شمال غربي سوريا.