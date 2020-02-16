الرافدين يتبى اوسع نظام تسليف للموطنة رواتبهم لديه

بغداد – خاص

اكد مصرف الرافدين تواصل سلفة الى جميع الشراح التي وطنت رواتبها في المصرف وتحمل بطاقة ماستر كي الدولية، ويقدم افضل نظام توطين رواتب في البلاد، يتناغم مع اقتصاد العائلة العراقية.

ولفت بيان للمصرف ان اليات الاقراض تتواصل بانسيابية عالية دون اي تعقيد ووفق حاجة جميع الموطنين ومنهم منتسبي وزارة الداخلية، حيث يمكن ان يحصل المتقدم على سلفة تتراوح مابين 5 – 25 مليون دينار عراقي.

وأكد المصرف ان الشراكة مع شركة كي الحاصلة على جائزة أفضل بطاقة ذكية لعام ٢٠١٩ من قبل المجلة العالمية المتخصصة International Finance Magazine ، ارتقت بواقع الخدمات التي تقدم الى جميع المواطنين، لاسيما الموطنة رواتبهم في المصرف.

كما يتيح مصرف الرافدين خدمات البيع بالتقسيط من ١٠٠٠ تاجر او اكثر لمختلف البضائع والخدمات لمن يحمل بطاقة ماستر كي.

ويعد مصرف الرافدين الأعرق والأوسع انتشاراً في عموم مناطق البلاد.