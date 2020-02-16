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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الرافدين يتبى اوسع نظام تسليف للموطنة رواتبهم لديه

شؤون عراقية
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بغداد – خاص
اكد مصرف الرافدين تواصل سلفة الى جميع الشراح التي وطنت رواتبها في المصرف وتحمل بطاقة ماستر كي الدولية، ويقدم افضل نظام توطين رواتب في البلاد، يتناغم مع اقتصاد العائلة العراقية.
ولفت بيان للمصرف ان اليات الاقراض تتواصل بانسيابية عالية دون اي تعقيد ووفق حاجة جميع الموطنين ومنهم منتسبي وزارة الداخلية، حيث يمكن ان يحصل المتقدم على سلفة تتراوح مابين 5 – 25 مليون دينار عراقي.
وأكد المصرف ان الشراكة مع شركة كي الحاصلة على جائزة أفضل بطاقة ذكية لعام ٢٠١٩ من قبل المجلة العالمية المتخصصة International Finance Magazine ، ارتقت بواقع الخدمات التي تقدم الى جميع المواطنين، لاسيما الموطنة رواتبهم في المصرف.
كما يتيح مصرف الرافدين خدمات البيع بالتقسيط من ١٠٠٠ تاجر او اكثر لمختلف البضائع والخدمات لمن يحمل بطاقة ماستر كي.
ويعد مصرف الرافدين الأعرق والأوسع انتشاراً في عموم مناطق البلاد.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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