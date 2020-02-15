علاوي يدعو “الجيش النظامي” الى تحمل مسؤولية حماية المتظاهرين

بعد دعوته المتظاهرين الى توثيق الاعتداء عليهم وتشكيل محكمة خاصة

بغداد ـ الصباح الجديد:

عزا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي امس السبت، استخدام “العنف المفرط” بحق المتظاهرين إلى “عجز أو تواطؤ” القوة المكلفة بحماية المتظاهرين، فيما وجه دعوة إلى “الجيش النظامي” والمتظاهرين.

وقال علاوي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن “استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم، عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح ان الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات”.

وأضاف علاوي في تغريدته: “أدعو قوات الجيش النظامية لتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات، وأدعو المتظاهرين الى الصمود، فأنكم تصنعون التاريخ والنصر الآن”.

وكان علاوي دعا الأربعاء الماضي المتظاهرين الى توثيق حالات الاعتداء عليهم وايصال أسماء القتلة من اجل تقديمها الى المحاكم الجنائية العراقية والدولية، كما دعا قبلها الى تشكيل محكمة جنايات خاصة بالجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين من ميليشيات ومسلحين مجهولي الهوية.