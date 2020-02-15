الناتو يؤكد توسيع عمل التحالف في البلاد بعد تلقيه رسالة من الحكومة

افاد باستئناف العمل في اقرب وقت

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلن قيادي عسكري بارز في الناتو أن بعثة الحلف للتدريب في العراق ستستأنف عملها في غضون الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة .

وصرح الجنرال الأمريكي تود والترز، قائد قوات الناتو في أوروبا، للصحفيين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة، بأن “حلف شمال الأطلسي يعمل على استئناف عمل بعثته التي تضم 500 عسكري، بعد تلقيه ضمانات أمنية من حكومة بغداد”.

وذكر الجنرال أن “الناتو تلقى في الساعات الـ36 الأخيرة رسالة ردا بهذا الشأن من السلطات العراقية”، مشيرا إلى أن “الحلف يسعى إلى استئناف عمل البعثة في أقرب وقت ممكن، لكن ضمان أمن العسكريين يعد أمرا ذا أهمية قصوى”.

ويأتي ذلك على خلفية موافقة وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو على توسيع البعثة في العراق كي تتسلم بعض المسؤوليات من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايـات المتحدة.



وأوضح والترز أن «الحديث يدور عن الأنشطة التدريبية والاستشارية الإضافية التي ستتولاها بعثة الحلف التي تقودها القوات الكندية، وهي ليست مفوضة بخوض القتال في الأراضي العراقية».

ومن غير الواضح بعد حجم توسيع البعثة، لكن إسبانيا قد أبدت استعدادها لنقل مزيد من عسكرييها إلى العراق.

وفي وقت لاحق أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، توسيع عمل التحالف في البلاد.

وقال ينس ستولتنبرغ امين عام حلف الناتو أمس السبت في اخبار عاجلة نقلتها فضائيات عربية، إن «التحالف سيوسع عمله في العراق» .

وأضاف ستولتنبرغ ، «قررنا زيادة الدعم للعراق للمساعدة في تحقيق الأمن في المنطقة»، مشيرا الى أن «المعركة ضد داعش لم تنته بعد».

وكان علق الناتو عمل بعثته وسحب بعض العسكريين من العراق في الرابع من كانون الثاني الماضي.