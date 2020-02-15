القوات العراقية يمكنها أداء الكثير من المهمات والحديث عن نصر نهائي على داعش سابق لاوانه

السفير الروسي في بغداد:

الصباح الجديد ـ وكالات:

اكد السفير الروسي لدى العراق مكسيم مكسيموف، إن من السابق لأوانه التكلم عن النصر النهائي على تنظيم “داعش” في العراق، مشيراً إلى نشاط مجموعات صغيرة وتواجد خلايا نائمة في المحافظات.

وقال مكسيموف لوكالة سبوتنيك:” من السابق لأوانه التحدث عن النصر النهائي على داعش، مع أنه لا يمكن ألا نعترف بأن التنظيم تكبد خسائر جدية في هذه الفترة”، مبينا ان “هناك مجموعات صغيرة من المسلحين يواصلون نشاطهم في العديد من المحافظات، تعمل كخلايا نائمة”.

واضاف أن “الهيئات الأمنية العراقية تمكنت من تعزيز نفسها خلال مدة العملية ضد داعش في فترة 2014-2017 وتتمكن اليوم من أداء الكثير من المهام في مجال مكافحة الإرهاب وضمان أمن البلد”.

وتابع “لذلك اليوم يزداد أهمية دور تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمل الوقائي من العمليات الإرهابية وضمان الأمن في المدن العراقية”.

ووكان أعلن العراق في العاشر من كانون الأول 2017، تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم “داعش” بعد انتهاء كافة المعارك التي خاضتها قواته المشتركة ضد التنظيم الإرهابي.



وتشارك روسيا منذ أواخر شهر أيلول 2015، في مركز تستضيفه العاصمة العراقية بغداد، يضم أيضا – إيران وسوريا والعراق، ممن يحاربون تنظيم «داعش».

وتتمثل مهمة المركز في جمع وتبادل المعلومات في مجال محاربة تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى تحليل المعلومات حول الوضع الراهن، في منطقة الشرق الأوسط، للمساهمة في الحرب ضد الإرهاب، وتسليم المعلومات بشكل سريع إلى رؤساء هيئات الأركان في الدول المعنية. واتفقت روسيا مع الأردن أيضاً على التنسيق بين عسكريي البلديـن حـول الوضـع في سوريا.