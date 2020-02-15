شركات مصرية تبدي رغبتها بزيادة حجم التعاون بمجال النفط العراقي

ذي قار تعتزم رفع الطاقة الانتاجية لحقولها النفطية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد وزير البترول المصري طارق الملا، أمس السبت، أن الشركات النفطية المصرية ترغب في زيادة حجم التعاون والمشاركة في تنفيذ المشاريع في قطاع النفط والطاقة بالعراق.

وذكر بيان لوزارة النفط، أن «ذلك جاء خلال زيارته جناح وزارة النفط»، مشيراً إلى أن «الملا أشاد بتطور وتنامي العلاقات الثنائية بين العراق ومصر في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والطاقة».

ونقل البيان عن الملا قوله، إن «العلاقات مع الأشقاء في العراق قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً مضطرداً، أسفر عن توقيع مذكرات للتعاون المشترك في قطاع النفط والغاز، فضلاً عن التوقيع على اتفاق توريد كمية 12 مليون برميل سنوياً، إضافة إلى وجود الرغبة المشتركة بتنمية وتوسيع حجم التعاون ليشمل مجالات تخصصية عدة في قطاع الطاقة والنفط».

وأشار الملا الى «أهمية كل من مصر والعراق على الصعيد السياسي والاقتصادي، موكداً على التنسيق والتواصل بشأن القضايا ذات الشأن المشترك».

وأوضح أن «مصر قد حققت خلال السنوات الماضية تقدماً كبيراً في إنتاج الطاقة واستثمار الغاز».

وثمن وزير البترول المصري «مشاركة العراق في معرض ومؤتمر مصر للبترول 2020، معبراً عن سعادته بهذه المشاركة نظرًا للمكانة التي يتمتع بها العراق في أسواق الطاقة العالمية»، مؤكداً «رغبة الشركات المصرية في زيادة حجم التعاون والمشاركة في تنفيذ المشاريع في قطاع النفط والطاقة بالعراق وفي جميع المجالات».

في السياق، اكدت شركة نفط ذي قار، أمس السبت، الاتفاق مع شركة الحفر العراقية لحفر 20 بئرا نفطيا في ‏حقل الناصرية النفطي شمال المحافظة.‏

وقال مدير شعبة المتابعة في الشركة نشوان الخيكاني في تصريح صحافي، إن” نفط ذي قار ابرمت اتفاقا مع شركة الحفر العراقية على حفر 20 بئرا نفطية في حقل ‏الناصرية، يجري تنفيذ 10 منها خلال العام الحالي وتحديدا خلال حزيران المقبل، بينما يجري حفر 10 آبار اخرى خلال العام المقبل 2021″.‏

واضاف ان “الآبار الجديدة ستضيف على الإنتاج المحلي نحو 40 ألف برميل من النفط الخام يومياً، واستثمار الغاز المصاحب بمعدل 20 ‏مليون قدم مكعب”.‏

واشار الخيكاني الى ان “الهدف من حفر الابار الجديدة هو زيادة الطاقة الانتاجية للحقل من النفط والغاز، وذلك بالاعتماد على الجهد ‏الوطني فقط”.

على صعيد متصل، كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب عبد الخالق العزاوي، أمس السبت، عن تقديم طلب رسمي لإنشاء «شركة نفط ديالى».

وقال العزاوي، إن «طلباً رسمياً قدم لإنشاء شركة نفط ديالى، نظراً لوجود حقول نفطية وغازية كبيرة في المحافظة بعضها قيد الاستثمار».

واضاف، أن «تشكيل شركة نفط ديالى سيعزز من مراحل استثمار الثروات الطبيعية ويدفع عجلة الاقتصاد نحو الامام ويسهم في توفير الاف فرص العمل للعاطلين بمختلف الاختصاصات وخاصة الهندسية والفنية».

وبين العزاوي، أن «ديالى تضم حاليا 6 حقول نفطية أغلبها غير مستثمرة إضافة إلى حقول المنصورية الغازية التي تعد الاكبر على مستوى البلاد باحتياطياتها في باطن الارض».

وتتميز ديالى باحتوائها العديد من حقول النفط أشهرها نفط خانة والتي جرى اكتشافها قبل نحو قرن إضافة إلى حقول غازية عملاقة في تلال ناحية المنصورية شرق المحافظة.