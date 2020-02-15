بنك لمقتنيات العشاق وقصص الحب الخالدة

الصباح الجديد – وكالات:

كيف توفر للحب النماء؟ أودعه في البنك، كلمات قد تبدو للمداعبة فقط، بيد أنها حقيقة تماما، إذ أن هذا البنك موجود فعلا، حيث أودع المحبون رمزية عشقهم في ثناياه.

في سلوفاكيا يوجد بنك للحب، يكسو قبوه 2900 بيت من قصيدة رومانسية، وتحوي خزائنه مقتنيات عزيزة مثل خواتم الزواج ورسائل الحرب العالمية الثانية وتذاكر أول فيلم شاهده المحبان معاً.

أقيم المعرض في قبو بمدينة بانسكا شتياونتسا مستلهم من قصيدة (مارينا) التي ترجع لعام 1846 وتخلد ذكرى فتاة أجبرها والداها على الزواج من رجل غير الذي تحب، الشاعر الفقير أندريه سلادكوفيتش.

وقالت إليشكا جاليسوفا احدى زوار البنك والتي حضرت مع حبيبها ماتوش رنزي: “أظن أن القصة تكون عظيمة عندما يدوم الحب للأبد بغض النظر عن أية عقبات”.

ولم تقرر إليشكا بعد ما الذي ستودعه في البنك ليكون شاهدا على حبهما الأبدي.