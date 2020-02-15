أجواء عيد الحب تعم طهران برغم انتقادات المحافظين

الصباح الجديد – وكالات:

احتفل العديد من سكان طهران بعيد الحب الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد، برغم انتقاد المحافظين له بوصفه “ترويجا لثقافة دخيلة”.

وذكرت “فرانس برس”، أن احتفال سكان العاصمة الإيرانية بهذا العيد، جاء بحمل بالونات على شكل قلوب حمر، ودببة وباقات زهور باللون الأحمر.

وأشارت الوكالة أن الباعة المتجولين، شقوا طريقهم بين السيارات خلال الاختناقات المرورية العملاقة في طهران، حاملين عشرات القلوب الحمر والورود.

ولفتت الوكالة أن “هذا المشهد، يبدو غريبا وليس معتادا في شوارع العاصمة الإيرانية القاتمة بمبانيها الضخمة التي يطغى عليها اللون الرمادي”.

وفي أحياء عدة من المدينة، انتشرت منصات لبيع شتى الهدايا، المرتبطة بعيد الحب مستقطبة الزبائن خاصة الشبان منهم.

وزينت بعض المتاجر واجهاتها ببالونات عليها عبارات الحب، فيما طغت الزينة الحمراء على الأجواء.

وعمت كل هذه المظاهر شوارع طهران، برغم نقل وكالة “مهر” الإيرانية، لتصريح رئيس جمعية تجار التجزئة في العاصمة الإيرانية حسين دقمجي، قال فيه، إن “أعضاء جمعيتنا ابلغوا على غرار السنوات السابقة وعملا بقرار داخلي في الجمعية بمنع بيع البالونات، وعليهم الالتزام بذلك”.

وعد دقمجي، أن “بيع بالونات من لون معين وتحت عنوان خاص يشكل وسيلة للترويج لثقافة غريبة. الأمر يجب منعه”.