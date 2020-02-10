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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • خبير قانوني يدعو الى تشكيل محكمة جنايات خاصة بقتلة المتظاهرين

خبير قانوني يدعو الى تشكيل محكمة جنايات خاصة بقتلة المتظاهرين

شؤون عراقية
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لتطال حتى مزدوجي الجنسية اذا هربوا الى دولهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد الخبير القانوني علي التميمي اهمية انشاء محكمة متخصصة بمحاكمة قتلة المتظاهرين.
وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس :” ان انشاء هذه المحكمة يكون بقرار من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع السلطة التنفيذية والادعاء العام وحتى البرلمان” .
واضاف :” من الممكن ان تكون هذه المحكمة ، محكمة جنايات مركزية في بغداد وتحال لها الدعاوى من محاكم التحقيق في المحافظات”.
واوضح :” ان هذا الامر سيشكل اساسا لمحاكمات دولية تطال مزدوجي الجنسية الذين يهربون إلى دولهم الاجنبية ، والتنسيق مع الشرطة الدولية عن طريق الادعاء العام لاعادتهم “.
واشار التميمي الى ان :” هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم او مضي المدة”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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