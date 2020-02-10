خبير قانوني يدعو الى تشكيل محكمة جنايات خاصة بقتلة المتظاهرين

لتطال حتى مزدوجي الجنسية اذا هربوا الى دولهم

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد الخبير القانوني علي التميمي اهمية انشاء محكمة متخصصة بمحاكمة قتلة المتظاهرين.

وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس :” ان انشاء هذه المحكمة يكون بقرار من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع السلطة التنفيذية والادعاء العام وحتى البرلمان” .

واضاف :” من الممكن ان تكون هذه المحكمة ، محكمة جنايات مركزية في بغداد وتحال لها الدعاوى من محاكم التحقيق في المحافظات”.

واوضح :” ان هذا الامر سيشكل اساسا لمحاكمات دولية تطال مزدوجي الجنسية الذين يهربون إلى دولهم الاجنبية ، والتنسيق مع الشرطة الدولية عن طريق الادعاء العام لاعادتهم “.

واشار التميمي الى ان :” هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم او مضي المدة”.