نائب كردي يقترح على الكتل الكردستانية التخلي عن المناصب في حكومة علاوي

بغية ان تكون مشاركة الإقليم في البلاد ذات طابع مؤسساتي وليست حزبية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اقترح النائب عن كتلة التغيير الكردية، هوشيار عبد الله امس الاحد على الكتل السياسية الكردية التخلي عن جميع المناصب التنفيذية في حكومة محمد توفيق علاوي، والاكتفاء بتعيين شخص كمنسق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وقال عبد الله في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “تنازل الكرد عن المناصب التنفيذية في الحكومة الاتحادية يجب أن يقابل بخطوات جدية وعمل دؤوب لفتح جميع الملفات العالقة وخاصة الحقوق الدستورية لشعب كردستان وحسم مشكلة المناطق المتنازع عليها وقضية توزيع الثروات والسلطة بحسب مواد الدستور العراقي، وقضية رواتب البيشمركة وبقية المشكلات العالقة”.

وأضاف ان “حسم هذه الملفات بالنسبة لمواطني إقليم كردستان أهم بكثير من مشاركة الكتل السياسية الكردية بمناصب تنفيذية في الحكومة الاتحادية..



وقد آن الأوان لتكون مشاركة الإقليم في الحكومة الاتحادية ذات طابـع مؤسساتـي وليـس حزبي”.

وأكد عبد الله على ان “تشكل الحكومة بشكل جديد مؤسساتي بعد أن أثبتت التجارب السابقة عدم جدوى تشكيل حكومة حزبية تستنسخ الإخفاقات السابقة ولا تلبي طموحات الشعب، وإذا تم تشكيل هذه الحكومة علی الاقل فلتكن مختلفة عن سابقتها من حيث التشكيل والمشاركة”.وشدد على “الاكتفاء بتعيين شخص كمنسق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يتولى فتح الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وأهمها توزيع السلطة والثروات وحسم قضية المناطق المتنازع عليها حسب مواد الدستور العراقي”.