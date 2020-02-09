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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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راصد جوي: البلاد تترقب موجة برد استثنائية.. ثلوج ودرجات تحت الصفر

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي امس الأحد، أن البلاد تترقب منخفضا جويا استثنائيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر الزيادي لـ”الغد برس”، أن “البلاد تترقب موجة برد استثنائية مطلع الإسبوع المقبل بسبب تقدم منخفض ثلجي يغزو بلاد الشام ومناطق أخرى للشرق الأوسط وشمال العراق وإيران”.
وبين، أن “هذا المنخفض ستكون معه درجات الحرارة مئوية تحت الصفر ببعض مدن البلاد”، مشيرا إلى أن “مدن الفرات الأوسط والجنوب ستشعر بالموجة الباردة وتكون أقوى من الموجة السابقة ودرجة الحرارة فيها تصل إلى ٢ مئوية في جنوب البلاد بساعات الفجر”.
وأضاف، كما أن “الموجة سيرافقها نشاط للرياح الشمالية”، مبينا أن “الوضع المقبل مايزال تحت المراقبة حتى الآن”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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