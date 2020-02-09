نسرين طافش تستعرض رشاقتها برقصة على نغمات “السالسا”..

الصباح الجديد – وكالات:

بطريقة رشيقة وايقاع سريع، ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في فيديو جديد تقوم فيه بتقديم وصلة رقص على طريقة “السالسا” مع أحد المدربين، ونشرت السورية نسرين طافش على حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” امس الأحد فيديو وهى ترقص على نغمات “السالسا” في منزلها وعلقت على الرقصة قائلة: “صباح الجمال و الطاقة العالية، اول درس سالسا فيمصر مع المدرب الشاطر خالد تيجانا”.

وصور الفنان أحمد صلاح حسنى والفنانة نسرين طافش عددا من مشاهد مسلسل “ختم النمر” فى فيلا بمنطقة شبرا منت وهى عبارة عن مشاهد درامية حزينة تجمع الثنائى وتستمر طوال اليوم، حيث يتبقى أسبوعين ويتم الانتهاء من العمل نهائياً.

وعاد أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش من اليونان مطلع الأسبوع الأخير من الشهرالماضي بعد تصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك والتى استغرقت 5 أيام بعد تصوير أسبوعين فى مدينة أسوان التى تدور فيها معظم أحداث العمل الذى انطلق عرضه على شاشة ON E يوم السبت 18 كانون الثاني المنصرم، حيث يتم عرض حلقاته بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة.

“ختم النمر” تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.