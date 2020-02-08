لا فرصة باستيزار أي وزير من الحكومة المستقيلة ولن أتراجع عن الانتخابات المبكرة

وهو يبلغ 70 نائبا إن الحقائب ستمنح للعاملين في الوزارات.. علاوي:

بغداد – وعد الشمري:

أبلغ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي 70 نائباً بأن الكتل السياسية منحته الحريّة الكاملة في اختيار أعضاء حكومته، مشيراً إلى أن الحقائب ستكون من حصة العاملين في الملاك الوظيفي للوزارات، مبدياً استعداده لتقديم المرشحين بأسرع وقت ممكن، وقبل انتهاء المواقيت الدستورية.

وقال النائب أمجد العقابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “اغلب الكتل السياسية مستمرة في دعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي”.

وتابع العقابي، أن “رفع صورة علاوي في ساحات التظاهر لم يكن من جمهور التيار الصدري كما يروج له البعض، إنما جاء بوصفه خيارا شعبيا للعديد من المحتجين في مختلف المفاوضات”.

وأشار، إلى أن “رئيس الجمهورية برهم صالح ابلغنا بأن أكثر من وفد التقيت معه يمثل المتظاهرين أكد دعمه لعلاوي لاسيما المتواجدين في ساحة التحرير، وهناك من دعم قائد قوات مكافحة الإرهاب السابق الفريق الركن عبد الغني الاسدي أو عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي”.

ونوه العقابي، إلى أن “صالح شدد على أن اغلب المتظاهرين الذين التقى معهم طلبوا تكليف علاوي بالمهمة، والرفض الذي يتعرض له قد يكون طبيعياً نتيجة الامتعاض الشعبي من الوسط السياسي”.

وبين، أن “مفوضية الانتخابات قد طلبت الانتهاء سريعاً من تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة من أجل المضي بالتحضيرات للانتخابات المبكرة”.

وتحدث العقابي عن “لقاء جمع نواب مع رئيس الوزراء المكلف نهاية الأسبوع الماضي، وشدد فيه على أنه لن يتراجع عن موضوع الانتخابات المبكرة”.

وأكد، أن “علاوي قال أيضاً إن أعضاء حكومته سوف يختارهم من الكفاءات والمستقلين وغير المنتمين للأحزاب السياسية، أن الحقائب سوف تمنح لمن هو على الملاك الوظيفي في الوزارة ذاتها، ولا توجد هناك فرصة أخرى لأي وزير في الحكومة المستقيلة”.

ومضى العقابي، إلى أن “عدم التزام رئيس الوزراء المكلف بتلك الشروط سوف يعرضه للمحاسبة من خلال تواجدنا في مجلس النواب”.

من جانبه، ذكر النائب مختار الموسوي، أن “علاوي يريد أن يشكّل حكومة على نحو من السرعة وقبل انتهاء المواقيت الدستورية، مستفيداً من مساحة الحرية التي حصل عليها في اختيار من يراه مناسباً”.

وأضاف الموسوي، أن “الوعود التي قطعها رئيس الوزراء بشأن حكومته والية اختيارها كانت في اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي بحضور 70 نائباً”.



واكد ضرورة “إيجاد فرق صحية في عموم المنافذ البحرية العراقية لدرء اي مخاطر من دخول الفيروس سواء عبر البضائع أو المسافرين اوغيرهم القادمين من المناطق التي ينتشر فيها هذا الوباء الخطير”.

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة امس السبت، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 2050 حالة بعد تسجيل 510 حالة شفاء جديدة في البلاد.وقالت اللجنة في بيان نقلته وكالة «شينخوا» الصينية، ان «510 مريضا تعافوا من المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 2050 حالة، في مدينة هوبي وسط الصين».وأضافت إن «298 مريضاً تعافى من بين 510 كانوا في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس»، مشيرة الى ان»2050 شخصا بالمجمل خرجوا من المستشفيات الصينية بعد تعافيهم من عدوى فيروس كورونا، حتى نهاية يوم أمس الأول الجمعة».وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في شتى أنحاء البلاد.