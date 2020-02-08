الاتحاد البرلماني العربي يرفض مجددا التطبيع مع إسرائيل

الصباح الجديد ـ وكالات:

أكد البيان الختامي عقب الاجتماع الطارئ الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، المقام في العاصمة الأردنية عمان، امس السبت، رفض كل أشكال التطبيع العربي مع إسرائيل، مشددًا على التمسك بالمبادرة العربية للسلام في 2002.

وقال البيان الختامي “يتمسك المجتمعون بالموقف المتخذ في أعمال الاجتماع التاسع والعشرين في عمان 2019، رفض أشكال التطبيع” ، مضيفا “يتمسك المجتمعون بمرجعيات القرارات الأممية والمبادرة العربية للسلام في 2002 التي مثلت توافقًا عربيًا”.

وأكد البيان الختامي أن “أولى الخطوات لمواجهة المؤامرات التي تحيط بفلسطين، هو التأكيد على المصالحة الفلسطينية لتشكل جبهة ضد من يحاول النيل بفلسطين”.

وشدد أيضًا على أن “المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويتركها رهينة للمطامع، ويهدد بافتعال حرب دينية تكون إسرائيل طرفًا أساسيًا فيها”.وتابع “الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به وإن العبث بالوضع القانوني بالقدس هو قرار مدان بموجب القرارات الشرعية الدولية، ودعم السلطة الفلسطينية لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي الحقوق الفلسطينية”.

وأكد «البحث عن إجراءات قانونية تضع حدًا للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية ، داعيا الشعوب حول العالم لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الدولية لتعريـة وجـه الاحتـلال».