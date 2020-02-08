حكومة البصرة لبرنامج مصرف وطن: 900 مليار تسلمنا من اصل 1.4 ترليون تخصيصات العام الماضي

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة إن وزارة المالية مولت المحافظة بمبلغ 900 مليار دينار خلال موازنة المحافظة للعام الماضي 2019 ، وذلك من مجموع المبالغ المخصصة لها من جميع الأبواب في الموازنة البالغة تريلون و400 مليار دينار.

وقال مدير قسم التخطيط في ديوان المحافظة ولاء عبد الكريم لبرنامج مصرف وطن الذي سيبث عبر المربد بحلقته الأولى المتعلقة بموازنة البصرة للعام المنصرم قال ان البصرة حصلت على 692 مليار كمبالغ بترو دولار فضلا عن 40 مليار كمبلغ إعادة استقرار بينما خصص للمحافظة 156 كمبلغ تنمية الاقاليم فضلا عن 156 مليار اخرى لأعمار المدارس.

واضاف عبد الكريم ان مجلس النواب أضاف 100 مليار للبصرة كموازنة استثمارية موضحا ان المالية تعذرت تمويل كامل الموازنة بسبب الأوضاع التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية وغيرها والتي مولت بتخصيصات اخرى إضافية لموازنتها.

وبشأن واردات المنافذ، قال مدير قسم التخطيط في ديوان محافظة البصرة أنه وصل للبصرة مبالغ ضمن تخصيصات المنافذ تصل لـــ 250 مليار في وقت كانت تنتظر فيه المحافظة وصول 600 مليار لكن التظاهرات التي شهدتها بعض المنافذ والموانئ وشهدت إغلاقها لفترات عام 2019 فضلا عن تحويل الكثير من التجار بوصلة بضائعهم من منافذ البصرة باتجاه الانبار سيما بعد اتفاق حكومتي العراق والاردن على استثناء بعض البضائع الأردنية من الكمرك ما جعل التجار يدخلون بضائعهم من خلال منفذ طريبيل الحدودي وبالتالي اثر على موازنة البصرة وخسرت مبلغ يصل الى اكثر من 250 مليار في سنة واحدة .