وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة موضوع فايروس كورونا المستجد

اكد عدم تسجيل أي حالة اصابة بالوباء

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي اجتماع اللجنة الوزارية العليا (خلية ألازمة) حول فايروس كورونا المستجد والذي ظهر في الصين بحضور وزيري الداخلية والنقل ومشاركة وزارة الخارجية.

وتم خلال الاجتماع متابعة توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالإجراءات الصحية للتأكد من سلامة جميع الوافدين الى المطارات والمنافذ الحدودية العراقية ، وأكدت اللجنة على انه لم تسجل حالات إصابة عند العراقيين في الصين او في أية بقية الدول كما لم تسجل أية إصابة حالات في العراق ايضاً.

كما دعت اللجنة الوزارية وسائل الإعلام كافة توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار والابتعاد عن الشائعات واخذ المعلومات من المراجع الصحية الرسمية وان الحكومة العراقية تتابع المستجدات اولا بأول.

وكانت وزارة الصحة اصدرت بيانا حول تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول تضليل الرأي العام عن وجود حالات إصابة بفايروس كورونا وإدخالها في مدينة الطب ببغداد.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها ، ان هذه الأخبار عارية عن الصحة ولم تسجل اي حالة إصابة في العراق لهذا النوع من الإصابة ، كما أصدرت وزارة الصحة وخلية الأزمة التي يترأسها وزير الصحة والبيئة بيانا بهذا الخصوص.

من جانبها دعت دائرة مدينة الطب المواطنين الكرام بعدم الانسياق خلف هذه المواقع المزيفة والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة بوزارة الصحة وان الدائرة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المواقع المزيفة ومن يقف خلفها.

من جانبها اجتمعت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد والذي ظهر في الصين برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي بحضور ممثلي الجهات والوزارات المعنية وخبراء من مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق.

وبعد ورود توصيات منظمة الصحة العالمية دعت اللجنة الى أخذ رأي الجهات الفنية والعلمية المختصة والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات المطلوبة لكون ان المرض تحول من وباء في منطقة محدودة الى خطر صحي عالمي.

وبناء على المعطيات المستجدة اوصت اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات الصحية للتأكد من سلامة جميع الوافدين من الصين بشكل مباشر او غير مباشر الى الأراضي العراقية ومن المنافذ الحدودية كافة في الوقت الحاضر لحين ورود مستجدات حول الموضوع والمضي في متابعة اوضاع الرعايا العراقيين وبذل اقصى الجهود لنقلهم الى مناطق آمنة اخرى لحين التأكيد من قبل الجهات الصحية على سلامة نقلهم.

وطمأنت اللجنة المواطنين انه لم تسجل حالات إصابة عند العراقيين في الصين او في أية بقية الدول كما لم تسجل أية إصابة حالات في العراق ايضاً ، واهابت بوسائل الإعلام كافة توخي الدقة والحذر من إثارة الشائعات واخذ المعلومات من المراجع الصحية الرسمية وان الحكومة العراقية تتابع المستجدات اولا بأول.

وكان وزير الصحة رئيس اللجنة العليا لمتابعة موضوع انتشار فايروس كورونا ترأس اجتماعاً عاجلا تمّ خلاله مناقشة الموضوع من جميع جوانبه واتخذت عدة قرارات تخص الإجراءات الوقائية في جميع المنافذ الحدودية والاستعدادات للوقاية والتوعية داخل العراق ومن أهمها إكمال الاجراءات المطلوبة لنقل الجالية العراقية الموجودة في مدينة ووهان الصينية إلى بغداد حيث تم إستكمال التنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية والنقل والجهات المعنية الأخرى وسيكون هناك فريق طبي متخصص لمرافقة الجالية على متن الطائرة العراقية الخاصة التي ستنقلهم مباشرة من الصين الى بغداد وكذلك إكمال الإجراءات المطلوبة لاستقبالهم في بغداد وتهيئة الفحوصات الطبية المطلوبة لهم لمتابعة حالتهم اولا بأول داخل البلاد فضلا عن الاستعدادات المتخذة سابقا حول الموضوع.