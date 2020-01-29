  • الأربعاء , 29 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • عضو بالأمن البرلمانية يستبعد بناء قواعد عسكرية أميركية سرية في البلاد

عضو بالأمن البرلمانية يستبعد بناء قواعد عسكرية أميركية سرية في البلاد

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
استبعد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي امس الأربعاء، عزم الولايات المتحدة بناء قواعد عسكرية سرية في البلاد.
وقال العزاوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد: “لم تصلنا اي تاكيدات رسمية بشأن بناء قواعد عسكرية سرية أمريكية في عدد من المحافظات، سواء اكانت في شمال العراق أو غربه او بقية المناطق”.
وأشار إلى أن “من الصعوبة بناء قواعد سرية لانها ستظهر إلى العلن فورا”.
واضاف العزاوي ، ان “القوات الامريكية موجودة حاليا في عدة قواعد عسكرية داخل العراق”، مستبعداً “مبادرة أمريكا ببناء قواعد عسكرية سرية”ن كما تردد في بعض وسائل الاعلام.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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