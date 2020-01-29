عضو بالأمن البرلمانية يستبعد بناء قواعد عسكرية أميركية سرية في البلاد

بغداد – الصباح الجديد:

استبعد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي امس الأربعاء، عزم الولايات المتحدة بناء قواعد عسكرية سرية في البلاد.

وقال العزاوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد: “لم تصلنا اي تاكيدات رسمية بشأن بناء قواعد عسكرية سرية أمريكية في عدد من المحافظات، سواء اكانت في شمال العراق أو غربه او بقية المناطق”.

وأشار إلى أن “من الصعوبة بناء قواعد سرية لانها ستظهر إلى العلن فورا”.

واضاف العزاوي ، ان “القوات الامريكية موجودة حاليا في عدة قواعد عسكرية داخل العراق”، مستبعداً “مبادرة أمريكا ببناء قواعد عسكرية سرية”ن كما تردد في بعض وسائل الاعلام.