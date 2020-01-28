وكالة : محطة الطاقة النووية الإماراتية جاهزة لبدء التشغيل

الصباح الجديد – وكالات:

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية يوم امس الثلاثاء أن المفاعل الأول لمحطة الطاقة النووية الإماراتية جاهز لبدء التشغيل.

وذكرت الوكالة أن شركة نواة للطاقة المشغلة للمحطة في المرحلة الأخيرة من تلبية المتطلبات النهائية اللازمة لضمان جاهزيتها التشغيلية قبل ”بدء عملية تحميل أولى حـزم الوقـود النـووي فـي أولـى محطـات براكـة للطاقـة النووية خلال الأشهر القادمة“.

وستكـون براكـة أول محطـة نوويـة إماراتيـة والأكبـر عالميـا عند اكتمالها، إذ مـن المقـرر أن تضم أربعة مفاعلات بطاقة 5600 ميجاوات ، وتعمـل علـى بنائهـا الشركة الكورية للطاقـة الكهربائيـة (كيبكـو).