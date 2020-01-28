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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وكالة : محطة الطاقة النووية الإماراتية جاهزة لبدء التشغيل

شؤون أقتصادية
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الصباح الجديد – وكالات:
ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية يوم امس الثلاثاء أن المفاعل الأول لمحطة الطاقة النووية الإماراتية جاهز لبدء التشغيل.
وذكرت الوكالة أن شركة نواة للطاقة المشغلة للمحطة في المرحلة الأخيرة من تلبية المتطلبات النهائية اللازمة لضمان جاهزيتها التشغيلية قبل ”بدء عملية تحميل أولى حـزم الوقـود النـووي فـي أولـى محطـات براكـة للطاقـة النووية خلال الأشهر القادمة“.
وستكـون براكـة أول محطـة نوويـة إماراتيـة والأكبـر عالميـا عند اكتمالها، إذ مـن المقـرر أن تضم أربعة مفاعلات بطاقة 5600 ميجاوات ، وتعمـل علـى بنائهـا الشركة الكورية للطاقـة الكهربائيـة (كيبكـو).

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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