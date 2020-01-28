وزيرة الدفاع الألمانية: هجمات داعش تتزايد في العراق وخطره لم ينته بعد

بغداد – الصباح الجديد:

دافعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور عن مهمة قوات بلادها في البلاد، محذرة من ان خطر تنظيم “داعش” في العراق” لم ينته بعد.

وقالت كرامب-كارنباور في تصريحات لصحيفة “أوغسبورغر” الألمانية الصادرة امس: “نكافح هناك ضد داعش، أي ضد منظمة إرهابية مفزعة”.

وأعربت الوزيرة الالمانية عن معارضتها للتقديرات التي تقول إنه بالإمكان تقليل الضغط في عملية المكافحة لأن داعش صار أضعف، مؤكدة أنه ” في الواقع الخطر لم ينته بعد. في العام الماضي ارتفع عدد الهجمات مجددا”.

وأضافت الوزيرة التي تترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل: “إذا تراخينا في هذه المعركة الآن، سيتعين علينا توقع أن داعش ستكون قادرة مجددا على توجيه ضربات أقوى في أوروبا”، موضحة أن مشاركة ألمانيا في العراق تصب لذلك “في صميم المصلحة القومية”.

يذكر أن الجيش الألماني استأنف امس الأول الأحد، تدريب القوات المسلحة الكردية في شمال العراق بعد توقف مؤقت بسبب التصعيد في النزاع بين إيران والولايات المتحدة.