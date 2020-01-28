  • الثلاثاء , 28 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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خبير قانوني: العراق مهدد بالعودة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة

شؤون عراقية
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اكد أنه وقع اتفاقية فينا الملزمة بحماية البعثات الدبلوماسية

بغداد – الصباح الجديد:

حذر الخبير القانوني، علي التميمي، امس الاثنين، من ان استمرار استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية سيعيد العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وقال التميمي في منشور كتبه على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”، واطلعت عليه الصباح الجديد: “وفق اتفاقية فينا الخاصة بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية لسنة ١٩٦١ والتي وقع عليها العراق، فإنه ملزم بحماية السفارات والقنصليات لأنها جزء من تراب الدولة التي تنتمي إليها”.

وأضاف ان “كل اتفاقية تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة وهنا يحق للأمم المتحدة فرض العقوبات على الدولة المخلة بهذه الاتفاقية كما حصل في عام ١٩٧٩ عندما فرضت الأمم المتحدة عقوبات على إيران وغرامة ماليه كبيرة بقرار من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة…

على خلفية أحداث السفارة الأمريكية في إيران وحجز الموظفين”.

وأكد ان “العراق مهدد بهذه العقوبات مع هذه الاعتداءات لأنه من واجب العراق حماية هذه السفارات لأنها جزء من تراب الدولة التي تنتمي إليها وبالتالي هذا الاعتداء هو تهديد للسلم والامن الدولي وقد يعود العراق للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والوصاية الدولية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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