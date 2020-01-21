مكتب ائتلاف الوطنية: علاوي بخير وانباء وفاته تبثها دولة جارة تعتزم اغتياله

بغداد ـ الصباح الجديد:

اصدر مكتب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي امس الثلاثاء بيانا تناول انباء وفاة الدكتور اياد علاوي، وأورد البيان ان علاوي بصحة جديدة، متهماُ في الوقت ذاته دولة جارة بمحاولة اغتياله.

وقال مكتب علاوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “ما أشبه اليوم بالبارحة”، موضحا أنه “قُبيل المحاولة السابقة لاغتيال إياد علاوي في لندن والتي أدت به إلى ملازمة المستشفى لأكثر من عام، تلك العملية الجبانة التي اشرف عليها وأدارها برزان إبراهيم التكريتي رئيس مخابرات صدام، أذاعت بعض الإذاعات وقبل شهرين من محاولة الاغتيال إن علاوي قتل بإطلاق نار وهو يغادر سكنه في لندن”.

وأضاف: “اليوم تكرر أجهزة مخابرات لدولة جارة خبر وفاة علاوي والتي دأبت على محاربته والوقوف ضده كما اعترف بذلك احد ابرز قادتها عندما قال للدكتور نحن عملنا ضدك فأجابه وأنا أيضا ضدكم وذلك أمام شهود أحياء يرزقون منهم أعضاء في مجلس النواب ومنهم رؤساء وزراء”.وتابع البيان: “اليوم انتشر خبرا نرى انه من نفس هذه الجهات المغرضة واللئيمة التي وقفت ولا تزال ضد علاوي وتمكنت من السلطة في العراق لشديد الأسف بسبب ضعف المواقف العربية من جهة وضعف المواقف الدولية من جهة أخرى”، موضحا: “ادعاء هذه الأجهزة إن الدكتور علاوي قد مات تمهيدا لاغتياله فما أشبه اليوم بالبارحة”.

وأكد البيان، أن “هذا الخبر عار عن الصحة تماما”، مبينا أن علاوي “يتمتع بصحة جيدة وهو اليوم يقف مع أبناء شعبنا المنتفض بقوة والرافض للهيمنة الأجنبية سواء كانت إقليمية أو دولية”.

ودعا المكتب: “الإعلام المهني والحر لأن يتوخى الدقة بنقل المعلومات والتأكد قبل نقلها من حقيقتها”، مؤكدا أن “علاوي يحضر مؤتمرات إقليمية ودولية خارج العراق وصحته جيدة ويدافع عن قضايا شعب العراق وليس حكامه ، وعن دول الاعتدال وشعوبها في المنطقة العربية”.