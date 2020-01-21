التجارة تنجز 54 دورة تدريبية و 13 ورشة عمل و( 4 ) ندوات خلال عام 2019

ضمن منهاجها التدريبي والتطويري السنوي

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنت وزارة التجارة عن أنجاز دائرة تطوير القطاع الخاص 54 دورة تدريبية و 13 ورشة عمل و( 4 ) ندوات خلال عام 2019 وذلك ضمن منهاجها التدريبي والتطويري السنوي المعد لموظفي الوزارة والوزارات الأخرى والقطاع الخاص .

واوضح مدير عام الدائرة رياض فاخر الهاشمي أن عدد المشاركين في الدورات والورش والندوات كان بواقع ( 2127 ) مشاركا ، مشيراً الى أن الدائرة وعلى السياق ذاته قامت بأشراك موظفي الوزارة وتشكيلاتها في الدورات التي تقام في الجامعات والمعاهد العراقية والمراكز التدريبية في الوزارت الأخرى وبواقع ( 266 ) دورة وورشتان عمل وندوتان وبمشاركة ( 831 ) منتسبا فضلاً عن التنسيق للمشاركة في الدورات التي أقيمت خارج العراق وبواقع ( 5 ) دورات في دول الكويت والصين والهند وبمشاركة 16 موظفا وكذلك تدريب ( 127 ) منتسبا في دوائر الوزارة وحسب الأختصاصات. من جانب آخر لفت الهاشمي أن الدائرة أنجزت خلال العام 2019 وضمن سياق عملها عددا من الأنجازات منها أطلاق منصة نقطة تجارة العراق الدولية وتسجيل شركات القطاع الخاص فيه لتقديم الدعم المعلوماتي للمستثمرين ورجال الاعمال لايجاد الشريك التجاري وفتح اسواق جديدة امام القطاعات الانتاجية والتصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الترويج الالكتروني للمنتجات والخدمات عبر الموقع

ولفت المدير العام الى ان الدائرة نشرت مناقصات ومزايدات الوزارة وشركاتها والوزارات الاخرى بواقع (113) مناقصة وتوفير احصاءات لتجارة العراق الخارجية و اصدار مجلة التجارة العراقية و ابداء الرأي والمقترحات وتقييم البحوث الواردة لقسم الدراسات والنشر (54) بحثا ورأيا وتزويد القسم ب (4) من النشرات الاقتصادية واعمامها على الجهات المعنية بالقطاع الخاص للاستفادة منها وتوقيع الية تعاون بين هذه الدائرة وجامعة النهرين / كلية اقتصاديات الاعمال بهدف تفعيل التعاون العلمي الهادف للارتقاء بمستوى العمل البحثي بين الجامعة ومؤسسات الدولة وبما يسهم في توظيف القدرات العلمية والخبرات المهنية لإنجاز بحوث علمية متميزة تهدف الى حل مشكلات المجتمع .

وقال المدير العام لقد تمت اقامة دورة القيادات العليا والتي شارك فيها قيادات عليا في هذه الوزارة من هم بدرجة (مدير عام ومعاون مدير عام و توقيع اتفاق بين هذه الدائرة وشركة مدربون بلا حدود للتدريب لمواكبة التطور الحاصل على المستوى الاقليمي والدولي لتدريب موظفي الوزارة والقطاع الخاص والتعاون في مجال اقامة دورات تدريبية متقدمة بالتخصصات الادارية والقانونية والتجارية والتنمية والتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية ( المعارض ، المؤتمرات ، الندوات ، الملتقيات ) التي تقام داخل وخارج العراق وتسهيل مهمة مشاركته فيها عن طريق الجهات المعنية في الوزارة وبلغت(147) دعوة والتنسيق مع المجالس المشتركة التي تعقد بين القطاع الخاص العراقي ونظرائه من دول العالم الاخرى بعد تضمينها في جدول اعمال اللجان المشتركة التي توقع بين العراق ودول العالم الاخرى وعددها(11 ) وتقديم الراي والمقترحات بشان اللجان المشتركة التجارية والاقتصادية التي توقع بين العراق ودول العالم الاخرى ومسودات الاتفاقيات (15) رايا .

واضاف المدير العام الى انه يتم تزويد المنظمات الاقتصادية المهنية بالتقارير الاقتصادية حول الواقع الاقتصادي لدول العالم واخر المستجدات والتي تردنا من ملحقياتنا التجارية في الخارج (149) تقريرا واعلام القطاع الخاص بالشركات الخاصة من دول العالم المختلفة الراغبة بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي وتسهيل اجراءات الاتصال بهم من خلال ملحقياتنا التجارية في الخارج (42) واعداد الخطة الاستثمارية السنوية للوزارة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والبالغ عددها (50) فرصة استثمارية .