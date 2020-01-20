عرض ثالث لزمن الباشوات في جسر ديالى

بغداد ـ الصباح الجديد:

قدمت فرقة أكد مسرحية “زمن الباشوات” للمرة الثالثة في صالة منتدى شباب جسر ديالى والتي شهدت حضورا كبيرا للجمهور الذي تابع المسرحية الهادفة بمواقفها الممزوجة بواقع سياسي مصحوبا بفواصل كوميدية، والعمل المسرحي “زمن الباشوات” من تأليف، مصطفى السيد واخراج ليلى هادي، اشترك في التمثيل: فاتن الورد، عبد الله سالم، ملاك الخزعلي، مصطفى العبادي، عواد سلمان، رحيم الخليل، علي الدفاعي، طه ياسين، سيف فيصل.

مخرجة العمل ليلى هادي قالت ان طلبات الجمهور تسهم في اعادة عرض العمل للمرة الثالثة وهذا يعد نجاحا لجميع اسرة العمل الذين أبدعوا في تقديم رسالة إلى الجمهور المتلقي.

اما الممثل، مصطفى السيد، الذي قام بتادية دور شخصية “الباشا” فذكر انه سعيد بتقديم الدور الذي منحه دافعا لتحقيق طموحاته في عالم المسرح.