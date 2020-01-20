  • الإثنين , 20 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

عرض ثالث لزمن الباشوات في جسر ديالى

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بغداد ـ الصباح الجديد:
قدمت فرقة أكد مسرحية “زمن الباشوات” للمرة الثالثة في صالة منتدى شباب جسر ديالى والتي شهدت حضورا كبيرا للجمهور الذي تابع المسرحية الهادفة بمواقفها الممزوجة بواقع سياسي مصحوبا بفواصل كوميدية، والعمل المسرحي “زمن الباشوات” من تأليف، مصطفى السيد واخراج ليلى هادي، اشترك في التمثيل: فاتن الورد، عبد الله سالم، ملاك الخزعلي، مصطفى العبادي، عواد سلمان، رحيم الخليل، علي الدفاعي، طه ياسين، سيف فيصل.
مخرجة العمل ليلى هادي قالت ان طلبات الجمهور تسهم في اعادة عرض العمل للمرة الثالثة وهذا يعد نجاحا لجميع اسرة العمل الذين أبدعوا في تقديم رسالة إلى الجمهور المتلقي.
اما الممثل، مصطفى السيد، الذي قام بتادية دور شخصية “الباشا” فذكر انه سعيد بتقديم الدور الذي منحه دافعا لتحقيق طموحاته في عالم المسرح.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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