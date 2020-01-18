وزير الخارجية: العراق لن يكون ساحة للحرب بين المتنازعين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم امس السبت أن العراق لن يكون ساحة للحرب بين الأطراف المتنازعة، مبيناً ان أي تصعيد في المنطقة سيعزز من قدرة الإرهابيين.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي بمقر الوزارة، إن “العراق لن يكون ساحة للحرب والمعارك بين الأطراف، نحن مع التهدئة في المنطقة والعراق الآن في موقف لا يحسد عليه”.

وأوضح “قلنا للجانبين الأمريكي والإيراني إن العراق لن يكون ساحة للتصارع بين الطرفين، حيث أكدنا للجانبين الأمريكي والإيراني أن حل الصراع يمكن حله عبر الحوار وطاولة المفاوضات”.

وتابع “أكدنا للجانبين الأمريكي والإيراني أن حل الصراع يمكن عبر الحوار وطاولة المفاوضات، شددنا على أهمية احترام سيادة العراق من قبل الأطراف الدولية والإقليمية”.



وبين بالقول، “نرفض أن يكون العراق ساحة للصراع بين الأطراف الإقليمية ونؤكد على رفضنا وإدانتنا للهجمات التي وقعت في العراق مؤخرا”.

وأكمل “أكدنا على ضرورة دعم جهود العراق في محاربة الإرهاب”، مشيراً إلى أن “مكافحة الإرهاب ليست قضية عراقية وإنما قضية دولية وإقليمية” ، واشار الى ان “أي تصعيد في المنطقة سيعزز من قدرة الإرهابيين”.